ГоловнаСуспільствоПодії

НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход

Викриття провели спільно з СБУ. 

НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Анна Скороход
Фото: https://www.facebook.com/anya.skorohod

НАБУ і САП викрили злочинне угруповання, керування яким інкримінують народній депутатці. Про це антикорбюро повідомило в Telegram

Імені фігурантки не назвали. Деталі обіцяли оприлюднити згодом. 

"НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Тривають першочергові слідчі дії", – йдеться у повідомленні.

За даними редакції від джерел в правоохоронних органах, йдеться про Анну Скороход

УП з посиланням на джерела пише, що Скороход викрили в вимаганні неправомірної вигоди в $20 000 у бізнесмена. 

Сама Скороход вважає, що слідчі дії за місцем проживання пов'язані з "тиском на опозицію". 

"Мені нічого приховувати, моя діяльність - на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", – прокоментувала вона в Facebook.


Хто така Анна Скороход?

Уродженка Вишгорода, 1990 року народження. 

Має освіту тележурналістка і ведучого та за спеціальністю "Правознавство". Починала кар'єру як юристка в міській раді і комерційних організаціях, була заступницею директорка з організаційно-правових питань на будівельному комбінаті.

У 2019 році була обрана депутаткою Верховної Ради 9 скликання від партії “Слуга народу” за виборчим округом №93 (Київська область) як безпартійна. Членкиня Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Під час засідання ради 14 листопада 2019 року Анна Скороход звинуватила свою фракцію в тому, що через її голосування щодо анбандлінгу "Нафтогазу" та земельної реформи затримали її чоловіка Олексія Алякіна – громадянина Росії. 15 листопада 2019 року виключена із фракції Слуга народу, оскільки не підтримувала законопроєкти, на яких наполягала політсила. 

З липня 2020 є членкинею групи "За майбутнє". 
