Обстеження людей з ампутаціями: що потрібно знати кожному медпрацівнику

За час повномасштабної війни в Україні, за даними ВООЗ, виконали понад 100 тисяч ампутацій. Це вражаюча і болюча цифра, яка стоїть за тисячами особистих історій втрат, відновлення й боротьби за життя. Для медичних працівників це також означає нову реальність: майже кожен лікар, медсестра чи фельдшер рано чи пізно зустрінуть пацієнта з ампутацією. І саме тоді з’являється виклик — стандартні протоколи не завжди працюють, а чітких інструкцій, як діяти в таких випадках, часто бракує.

Фото: EPA/UPG

Щоб підтримати колег, команда українсько-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я» розробила стандарти операційних процедур для людей з ампутаціями та підготувала цілий набір практичних матеріалів. На їхній основі створюється онлайн-курс для Академії НСЗУ.

Якщо хочете дізнатися більше про застосування цих СОПів у щоденній практиці — перегляньте запис вебінару, де експерти пояснюють ключові нюанси таких обстежень.

Клінічне обстеження людей з ампутаціями у контексті НІЗ

Повага починається з мови

Правильна термінологія має значення, адже це прояв емпатії та поваги. В першу чергу ми бачимо людину, а вже потім її стан здоров’я та досвід. Кажіть «людина з ампутацією» чи «людина з інвалідністю, а не «ампутант» чи «інвалід». Якщо сумніваєтесь, то перевірте себе за словником безбар’єрності.

Перед будь-яким обстеженням важливо спокійно пояснити, що саме ви робитимете і чому процедура може відрізнятися від стандартної. Пацієнт має право розуміти, що відбувається, і дати інформовану згоду. Під час огляду подбайте про комфорт — зручне положення на оглядовому столі чи кріслі часто є не лише питанням етики, а й безпеки.

Реєстрація елекрокардіограми (ЕКГ) у людей з ампутацією

Стандартне накладання електродів на зап’ястя та щиколотки неможливе при ампутації. Тому використовуйте правило паралельності: перемістіть електроди ближче до тулуба, але обидва електроди (для правої та лівої руки чи ноги) мають бути на одному рівні.

При ампутації рук — електроди на передпліччя, плече або під ключицю

При ампутації ніг — на стегна або симетрично на животі

При односторонній ампутації ноги — один електрод на стегні, інший симетрично на животі

Замість кліпс використовуйте присоски від грудних відведень або одноразові липкі електроди – вони краще тримаються на тулубі.

В ЕСОЗ обов'язково зазначте: «Адаптоване розміщення електродів у зв'язку з ампутацією» (код К42). Також важливо уточнити локалізацію електродів, щоб спостерігати динаміку змін на ЕКГ у майбутньому.

Детальніше як проводити ЕКГ у людей з ампутацією дивіться у відео та завантажуйте плакат для медичних закладів.

Реєстрація ЕКГ у людей з ампутаціями

Вимірювання артеріального тиску у людей з ампутаціями

Коли обидві руки ампутовані, артеріальний тиск вимірюють на нижніх кінцівках, зазвичай на стегнах. Для цього потрібна спеціальна широка манжета, оскільки стандартна плечова не підходить. Пацієнт має лежати на спині, манжету накладають на середню третину стегна — приблизно на п’ять сантиметрів вище коліна. Стетоскоп розміщують над стегновою артерією, трохи нижче передньої верхньої клубової ості.

Систолічний тиск на стегні може бути вищим, ніж на руці, на 10–40 мм рт. ст. — це нормальне фізіологічне відхилення. Діастолічний тиск зазвичай не змінюється. У документації потрібно чітко вказати місце вимірювання, наприклад: «АТ на правому стегні 140/80» (код К31).

Детальніше як проводити вимірювання артеріального тиску у людей з ампутаціями дивіться у відео та завантажуйте плакат для медичних закладів.

Вимірювання артеріального тиску у людей з ампутаціями

Як коректно визначати зріст, вагу та ІМТ

Зріст вимірюють стандартно, якщо пацієнт може стояти. Якщо ні — лежачи або використовуючи попередні дані. У випадку двосторонньої ампутації ніг можна розрахувати зріст за довжиною ліктьової кістки — від ліктьового відростка до шилоподібного відростка.

Зважувати пацієнта потрібно без протезів, у легкому одязі, натще. Старі ваги використовувати не варто. Якщо людина пересувається на кріслі колісному, для вимірювання її ваги потрібно користуватися спеціальною ваговою платформою, розрахованою на заїзд разом із візком.

Для розрахунку індексу маси тіла застосовується не фактична, а розрахункова маса до ампутації, оскільки відсутність кінцівки не змінює метаболічних ризиків. Наприклад, при ампутації стегна (втрата близько 11 % маси тіла) розрахункову вагу обчислюють за формулою: розрахункова маса = фактична маса / (1 – 0,11). Так само цю масу варто враховувати при підборі дозування деяких лікарських препаратів.

Детальніше як проводити антропометричні вимірювання дивіться у відео.

Антропометричні вимірювання у людей з ампутаціями

Пікфлоуметрія та забір крові

Для пікфлоуметрії найважливішим є зручне положення пацієнта. Якщо він не може стояти, дослідження проводиться сидячи з опорою на спину. При ампутації рук пристрій можна зафіксувати протезом, тримачем або з допомогою медичного працівника. Для розрахунку очікуваних показників використовують зріст до ампутації.

Під час забору венозної крові перш за все обирають протилежну кінцівку. Можна також використовувати вени стопи, гомілки або плеча. Куксу застосовувати для венепункції заборонено. Якщо дві спроби забору виявилися невдалими, слід звернутися по допомогу до більш досвідченого колеги.

Головні принципи роботи з пацієнтами з ампутаціями

Найперше — адаптуйте, а не відмовляйте. Більшість обстежень можна провести, якщо трохи змінити підхід. Документуйте всі адаптації, аби колеги могли спиратися на ці дані під час подальших спостережень. Не соромтеся запитувати і навчатися — навіть досвідчені фахівці стикаються з новими ситуаціями.

Якщо у вашому закладі таких протоколів ще немає, ви можете завантажити стандарти операційних процедур для людей з ампутаціями, які розробила наша команда.

Пам’ятайте, що комфорт і безпека пацієнта — це частина якісної медичної допомоги, а командна робота з реабілітологами, фізичними терапевтами чи психологами лише підсилює її ефективність. Кожна людина з ампутацією має право на якісну медичну допомогу без дискримінації. І кожен медпрацівник має право на знання, що дозволяють цю допомогу надавати.