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Безоплатне протезування: з початку цього року 56 тисяч українців отримали 208 тисяч засобів реабілітації за держпрограмою

Загальна сума засобів реабілітації (протези кінцівок, ортопедичне взуття, крісла колісні, тощо) склала 2,4 мільярда гривень.

Безоплатне протезування: з початку цього року 56 тисяч українців отримали 208 тисяч засобів реабілітації за держпрограмою
Фото: EPA/UPG

Упродовж шести місяців 2025 року держава забезпечила якісними допоміжними засобами реабілітації понад 56 тисяч українців, передає урядовий портал.  

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Загалом, за даними Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, за перше півріччя в межах державної програми українці отримали майже 208 тисяч виробів на загальну суму 2,4 мільярда гривень.

Найбільше засобів реабілітації видано у Дніпропетровській, Львівській, Житомирській, Харківській та Тернопільській областях.

“Забезпечення засобами реабілітації – це про повернення людини до активного гідного життя. Ми будуємо систему, де кожна людина, яка потребує засобу реабілітації, від ортопедичного взуття до складного протезу кінцівки, отримує його вчасно, без зайвої бюрократії, і головне – має можливість вибору”, – зазначив заступник міністра соціальної політики Володимир Василенко.

Серед виданих засобів реабілітації:

  • протези верхніх і нижніх кінцівок – 9,4 тис. виробів;
  • ортопедичне взуття – понад 96 тис. одиниць;
  • протезно-ортопедичні вироби – майже 30 тис. одиниць;
  • крісла колісні – понад 8,4 тис.;
  • протези молочної залози – понад 48 тис. виробів;
  • інші засоби реабілітації – 21,7 тис. одиниць.

Забезпечення допоміжними засобами реабілітації здійснюється відповідно до індивідуальної оцінки потреб людини, яку проводять експертні команди. Така система запрацювала з 1 січня 2025 року.

Щоб отримати допоміжний засіб реабілітації, необхідно подати заяву – онлайн через Соціальний портал Мінсоцполітики – за наявності оцінювання повсякденного функціонування експертними командами. Також це можна зробити через органи соцзахисту населення або ЦНАП. Подання заяви можливе не лише за місцем реєстрації, а за фактичним місцем проживання. Людині не потрібно самостійно збирати довідки – усю необхідну інформацію вносять фахівці одразу в електронну систему.

Усі категорії осіб, які потребують засобів реабілітації, можуть самостійно обирати постачальника – із понад 100 виробників. Держава фінансує навіть найсучасніші високофункціональні протези вартістю понад 4 млн гривень. Суттєве підвищення граничної вартості протезів, запроваджене Мінсоцполітики наприкінці минулого року, дозволяє використовувати кращі комплектуючі та задовольняти підвищений попит на складне протезування.

Уся детальна інформація про державну програму безоплатного забезпечення засобами реабілітації, послуги ремонту або заміни засобу у разі потреби – розміщена на спеціальній онлайн-платформі.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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