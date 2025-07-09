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Укрзалізниця показала перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на колісних кріслах

У вагоні є чотири збільшені купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжуючих.

Укрзалізниця показала перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на колісних кріслах
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на колісних кріслах, йдеться у пресрелізі.

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Його створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали 3 місяці і були повністю виконані фахівцями залізниці. 

“Цей вагон ‒ експериментальний, але важливий для системного впровадження безбар’єрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку Укрзалізниці”, ‒ додали в організації.

Вагон повністю перебудували враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному. У ньому є чотири збільшені купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжуючих.

Вагон має комбінований формат: якщо вагон не заброньовано для спецперевезень кожне купе може вміщувати до 6 пасажирів.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Інклюзивні рішення у вагоні:

  • електропідйомник з можливістю навантаження до 300 кг;
  • збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;
  • навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;
  • великогабаритна вбиральня з душем, sos кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;
  • індикатор зайнятості вбиральні;
  • індивідуальні розетки з USB і Type-C;
  • місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;
  • окреме керування освітленням  у купе й індивідуально біля місця пасажира;
  • відеоспостереження в окремих зонах вагону.

Перед початком модернізації команда Укрзалізниці проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям з інвалідністю.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця
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