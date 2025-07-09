Укрзалізниця завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на колісних кріслах, йдеться у пресрелізі.
Його створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали 3 місяці і були повністю виконані фахівцями залізниці.
“Цей вагон ‒ експериментальний, але важливий для системного впровадження безбар’єрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку Укрзалізниці”, ‒ додали в організації.
Вагон повністю перебудували враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному. У ньому є чотири збільшені купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжуючих.
Вагон має комбінований формат: якщо вагон не заброньовано для спецперевезень кожне купе може вміщувати до 6 пасажирів.
Інклюзивні рішення у вагоні:
- електропідйомник з можливістю навантаження до 300 кг;
- збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;
- навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;
- великогабаритна вбиральня з душем, sos кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;
- індикатор зайнятості вбиральні;
- індивідуальні розетки з USB і Type-C;
- місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;
- окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира;
- відеоспостереження в окремих зонах вагону.
Перед початком модернізації команда Укрзалізниці проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям з інвалідністю.