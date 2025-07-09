У вагоні є чотири збільшені купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжуючих.

Укрзалізниця завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на колісних кріслах, йдеться у пресрелізі.

Його створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали 3 місяці і були повністю виконані фахівцями залізниці.

“Цей вагон ‒ експериментальний, але важливий для системного впровадження безбар’єрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку Укрзалізниці”, ‒ додали в організації.

Вагон повністю перебудували враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному. У ньому є чотири збільшені купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжуючих.

Вагон має комбінований формат: якщо вагон не заброньовано для спецперевезень кожне купе може вміщувати до 6 пасажирів.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Інклюзивні рішення у вагоні:

електропідйомник з можливістю навантаження до 300 кг;

збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;

навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;

великогабаритна вбиральня з душем, sos кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;

індикатор зайнятості вбиральні;

індивідуальні розетки з USB і Type-C;

місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;

окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира;

відеоспостереження в окремих зонах вагону.

Перед початком модернізації команда Укрзалізниці проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям з інвалідністю.

Фото: Укрзалізниця