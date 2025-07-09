Одна людина вбита і 17 поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області

Протягом минулої доби російська армія вбила в Херсонській області одну людину, ще 17 поранила. Ворог атакував інфраструктуру і будинки, а також фермерське господарство та машини.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Берислав, Новокаїри, Новоберислав, Дудчани, Урожайне, Білозерка, Осокорівка, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Тягинка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Новорайськ, Вірівка, Антонівка, Кізомис, Берегове, Садове, Велетенське, Янтарне, Токарівка, Чорнобаївка, Музиківка, Дар'ївка, Наддніпрянське, Зорівка, Веселе, Гончарне, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Нововасилівка, Саблуківка, Томарине, Шляхове та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі", – сказав він.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько додав, що 14 з 17 поранених і один загиблий – мешканці його громади. Ворог атакував чотири населених пункти: Херсон, Антонівку, Наддніпрянське та Садове.

"Зокрема, пошкоджено та зруйновано обʼєкти соціальної та цивільної інфраструктури – багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі, господарчу споруду, гараж", – додав він.