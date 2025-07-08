Головне за вівторок, 8 липня: удари по Купʼянську, майже 150 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 липня відбулося 148 бойових зіткнень.

Понад пів сотні боєзіткнень від початку доби відбулись на Покровському напрямку. Активні бойові дії тривали й на Новопавлівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 липня – в новині.

8 липня близько 12:40 російська армія завдала авіаційного удару по Купʼянську.

Через атаку вибухове поранення отримала жінка. Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500.

Згодом - близько 16:10 - окупанти здійснили артилерійський обстріл міста. Загинув чоловік, постраждала жінка.

5 окрема штурмова бригада Києва проводить збір на FPV-дрони з оптоволоконним управлінням — «Помстоволокно». Станом на початок липня зібрано близько 1 300 000 грн зі необхідних 5 000 000 грн, 500 тисяч з яких вже передали на виробництво.

Кожен донат — це ще один дрон, який не подавить РЕБ. Це — волокно помсти, що летить до цілі. Дякуємо всім, хто вже долучився. Не зупиняємось, бо дрони на оптоволокні змінюють хід війни там, де звичайні дрони не працюють. Разом до перемоги.

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Президент Володимир Зеленський присвоїв молодшому лейтенанту Назарію Гринцевичу звання Героя України посмертно.

Захисника відзначили за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Гринцевич – офіцер Національної гвардії України, воював у складі тоді ще полку "Азов". Став на захист України в 18-річному віці. Він був одним із наймолодших захисників Азовсталі і потрапив у ворожий полон. Чотири місяці ворог тримав його в колонії на окупованій частині Донецької області. Після звільнення з неволі "Грінка" повернувся до захисту держави. Загинув у травні 2024-го, у віці 21 року.

Більше про Героя – в інтерв'ю з ним.

За даними Суспільного, президент Володимир Зеленський поінформував посла України в США Оксану Маркарову про намір її звільнити, водночас запропонував залишитися в команді.

Посаду, яку запропонують Маркаровій, ще не визначили.

Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради нацбезпеки та оборони про запровадження санкцій проти китайських компаній, які постачають компоненти для російських дронів.

До санкційного списку потрапили 5 китайських компаній. Обмеження, у тому числі блокування активів та повне припинення торговельних операцій, запроваджено строком на 10 років.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Путіна, заявивши, що той говорить "багато нісенітниць".

Про це він сказав на засіданні свого кабінету, передає "Європейська правда". Трамп знову заявив, що розв’язана Росією війна проти України "ніколи б не мала початись". "Якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але у підсумку це виявляється безглуздим", – сказав Трамп.

На запитання про можливі санкції проти Росії, він відповів: "Так, я розглядаю це".

Коли Трампу нагадали про його заяву, що він невдоволений Путіним, і спитали, чи буде він з цим щось робити, американський президент сказав: "Ну, я б не став вам про це розповідати, ми хочемо зробити невеликий сюрприз".

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