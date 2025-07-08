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Трамп: Путін постійно нам говорить купу нісенітниць

Президент США також повідомив, що розглядає запровадження санкцій проти Росії.

Трамп: Путін постійно нам говорить купу нісенітниць
Ілюстративне фото
Фото: rfi.fr

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував господаря Кремля Владіміра Путіна, заявивши, що той говорить "багато нісенітниць".

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Про це він сказав на засіданні свого кабінету, передає "Європейська правда".

Трамп знову заявив, що розв’язана Росією війна проти України "ніколи б не мала початись".

"Якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але у підсумку це виявляється безглуздим", – сказав він.

На запитання про можливі санкції проти Росії, Трамп відповів: "Так, я розглядаю це".

Коли Трампу нагадали про його заяву, що він невдоволений Путіним, і спитали, чи буде він з цим щось робити, американський президент сказав: "Ну, я б не став вам про це розповідати, ми хочемо зробити невеликий сюрприз".

  • Раніше сьогодні в Пентагоні оголосили, що за дорученням Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю. Видання Wall Street Journal писало, що Трамп обіцяв Зеленському дати стільки зброї, скільки США зможуть.
  • За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.
  • За час призупинення допомоги Україні Трамп поговорив спочатку з Путіним, а тоді – з Володимиром Зеленським. Розмовою з Путіним він залишився розчарованим. Зеленський, коментуючи бесіду з американським колегою, назвав її найкращою за увесь час. 
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