Трамп: Путін постійно нам говорить купу нісенітниць

Президент США також повідомив, що розглядає запровадження санкцій проти Росії.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував господаря Кремля Владіміра Путіна, заявивши, що той говорить "багато нісенітниць".

Про це він сказав на засіданні свого кабінету, передає "Європейська правда".

Трамп знову заявив, що розв’язана Росією війна проти України "ніколи б не мала початись".

"Якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але у підсумку це виявляється безглуздим", – сказав він.

На запитання про можливі санкції проти Росії, Трамп відповів: "Так, я розглядаю це".

Коли Трампу нагадали про його заяву, що він невдоволений Путіним, і спитали, чи буде він з цим щось робити, американський президент сказав: "Ну, я б не став вам про це розповідати, ми хочемо зробити невеликий сюрприз".