Трамп: Путін постійно нам говорить купу нісенітниць

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував господаря Кремля Владіміра Путіна, заявивши, що той говорить "багато нісенітниць".
Про це він сказав на засіданні свого кабінету, передає "Європейська правда".
Трамп знову заявив, що розв’язана Росією війна проти України "ніколи б не мала початись".
"Якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але у підсумку це виявляється безглуздим", – сказав він.
На запитання про можливі санкції проти Росії, Трамп відповів: "Так, я розглядаю це".
Коли Трампу нагадали про його заяву, що він невдоволений Путіним, і спитали, чи буде він з цим щось робити, американський президент сказав: "Ну, я б не став вам про це розповідати, ми хочемо зробити невеликий сюрприз".
- Раніше сьогодні в Пентагоні оголосили, що за дорученням Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю. Видання Wall Street Journal писало, що Трамп обіцяв Зеленському дати стільки зброї, скільки США зможуть.
- За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.
- За час призупинення допомоги Україні Трамп поговорив спочатку з Путіним, а тоді – з Володимиром Зеленським. Розмовою з Путіним він залишився розчарованим. Зеленський, коментуючи бесіду з американським колегою, назвав її найкращою за увесь час.