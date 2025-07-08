Єврокомісія вважає, що уряди країн ЄС ігнорують вимоги щодо верховенства права

Наприклад, Угорщина не виконала жодної з ключових рекомендацій, крім однієї.

Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про верховенство права, в якому розкритикувала низку держав-членів за відсутність прогресу у боротьбі з корупцією, забезпеченні свободи ЗМІ та підвищенні стандартів правосуддя, пише Politico.

Як зазначається у звіті, лише 18% рекомендацій, наданих Єврокомісією минулого року, були виконані повністю або з «значним прогресом». Для порівняння: у 2023 році цей показник становив понад 25%, а у 2024 — майже 20%. У понад 40% рекомендацій не зафіксували «жодного прогресу» або лише «обмежений».

Єврокомісар з питань демократії Майкл Макграт заявив, що найбільше занепокоєння викликають випадки повного ігнорування рекомендацій. Він особливо відзначив ситуацію в Угорщині, яка не виконала жодної з ключових рекомендацій, крім однієї.

«Коли ви дивитесь на оцінки минулого року, і бачите багато пунктів із позначкою “жодного прогресу”, це очевидна проблема», — сказав Макграт. За його словами, Комісія прагнула бути «фактологічною і доказовою» у підготовці звіту, хоча очікує критики з боку деяких урядів.

У звіті також йдеться про скорочення простору для діяльності громадянського суспільства, включно з асоціаціями суддів, прокурорів і журналістів. ЗМІ в окремих державах стикаються з економічним тиском та системними обмеженнями.

Єврокомісія розробляє механізми, які передбачатимуть обов’язкове дотримання стандартів верховенства права як умову для доступу до коштів з бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Відповідний проєкт бюджету представлять 16 липня.