Apple оскаржила півмільярдний штраф від Єврокомісії

Корпорація Apple заявила про подачу апеляції на рішення Європейської Комісії оштрафувати виробника техніки та програмного забезпечення на 500 мільйонів євро.

Як пише The Guardian, компанія з Купертіно назвала дії влади ЄС "такими, що переходять межу вимог закону". "Яблучні" також скаржаться, що норми європейського Акту про цифрові ринки змушують їх "запроваджувати бізнес-умови, які є поганими для користувачів та незрозумілими для розробників".

Навесні ЄС оштрафував Apple на пів мільярда євро через те, як техногігант не дає можливісті розробникам пропонувати клієнтам вигідні пропозиції за межами цифрового магазину App Store. Каліфорнійській компанії довелося змінювати свої вимоги до застосунків, щоб уникнути ще більш неприємних наслідків - штрафу у 5% середнього прибутку, що складає приблизно 50 мільйонів євро на добу.

У Єврокомісії стверджують, що готові захищати своє рішення у суді та не збираються поступатися Apple заради підписання торговельної угоди зі Сполученими Штатами.