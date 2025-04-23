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ЄС штрафує Apple і Meta за недотримання Закону про цифровий ринок

Комісія оштрафувала Apple на 500 мільйонів євро після того, як виявила, що компанія заважає розробникам вільно спілкуватися зі споживачами та спрямовує їх на альтернативні канали пропозицій і контенту.

ЄС штрафує Apple і Meta за недотримання Закону про цифровий ринок
Фото: hightech.fm

Європейська комісія оштрафувала технологічних гігантів Apple і Meta за недотримання Закону про цифровий ринок (DMA), ризикуючи загострити поточну торговельну напруженість із США, повідомляють Euronews.

Штрафи були нижчими за шкалою, яку Комісія могла накласти, однак виконавча влада також закрила дві справи, спрямовані проти тих самих компаній.

Комісія оштрафувала Apple на 500 мільйонів євро після того, як виявила, що компанія заважає розробникам вільно спілкуватися зі споживачами та спрямовує їх на альтернативні канали пропозицій і контенту.

Керівництво оштрафувало Meta на 200 мільйонів євро, заявивши, що її рекламна модель “плати чи дай згоду” не відповідає DMA, оскільки має на увазі бінарний вибір, який змушує користувачів погоджуватися на надання своїх персональних даних для цільової реклами, якщо вони не платять.

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Ці штрафи відносно низькі, враховуючи, що законодавство ЄС передбачає штрафи до 10% річного обороту за порушення DMA. Але, за словами чиновників, “серйозність, тривалість і повторюваність” порушення були взяті до уваги, і, оскільки DMA є відносно новим законом, критерії тривалості не застосовуються.

Комісія також закрила дві справи: одне розслідування проти Apple за те, що вона не дозволила користувачам змінювати екрани вибору браузера; через секунду після рішення керівника про те, що Facebook Marketplace не є основною платформою, що підпадає під DMA.

Apple оголосила, що збирається подати апеляцію. “Сьогоднішня заява є ще одним прикладом того, що Європейська комісія несправедливо націлилася на Apple у серії рішень, які шкодять конфіденційності та безпеці наших користувачів, шкідливі для продуктів і змушують нас віддавати наші технології безкоштовно”, ‒ прокоментував представник компанії.

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