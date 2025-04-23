У Смузі Гази заперечують маніпуляції з даними про кількість загиблих

За даними Міністерства охорони здоров'я ХАМАСу, за 18 місяців з початку війни в Газі було вбито щонайменше 51 266 людей, причому майже третина загиблих були віком до 18 років.

Міністерство охорони здоров'я Смуги Гази заперечує маніпуляції з даними про кількість загиблих, пише BBC.

За даними Міністерства охорони здоров'я ХАМАСу, за 18 місяців з початку війни в Газі було вбито щонайменше 51 266 людей, причому майже третина загиблих були віком до 18 років.

Ізраїль неодноразово оскаржував точність списку загиблих палестинців ‒ з точки зору загальної кількості та, зокрема, демографічного розподілу, стверджуючи, що він використовується як пропаганда ХАМАС. Цифри цитуються із зазначенням джерела агентствами ООН та широко висвітлюються у ЗМІ.

У списку немає різниці між цивільними особами та членами палестинських збройних груп, які загинули під час війни, і Ізраїль звинуватив ХАМАС у завищенні відсотка жінок і дітей.

Нещодавно кілька повідомлень ЗМІ викликали сумніви щодо надійності статистики, висвітлюючи аномалії між списками смертельних випадків за серпень і жовтень 2024 року та березень 2025 року. Звіти зосереджені на тому, як близько 3000 імен людей, спочатку визначених як загиблі, були вилучені з пізніше переглянутих списків.

До перших місяців цієї війни число вбитих у Газі людей підраховувалося шляхом підрахунку тіл, які надійшли до лікарень. Медики могли реєструвати дані про всі смерті в централізованій комп'ютерній системі, яка базувалася в офісі Міністерства охорони здоров'я у лікарні Аль-Шифа, з резервною копією у лікарні Аль-Рантіссі.

Однак у міру того, як умови ставали все більш хаотичними, а медичні установи неодноразово зазнавали нападів, цей метод став менш надійним. Під час війни Ізраїль заявляє, що націлився на лікарні, які мають статус захищених відповідно до міжнародного права, оскільки ХАМАС використав їх для укриття своїх бійців та інфраструктури, що збройне угруповання заперечує.

З початку 2024 року посадовці охорони здоров'я Гази запровадили онлайн-форми, за допомогою яких родичі могли повідомляти про своїх загиблих або зниклих близьких.

У ході розслідувань, проведених спеціальним комітетом, було встановлено, що деякі люди померли з природних причин, а не через війну. Коли мешканці Гази помирають від відсутності медичної допомоги, недоїдання чи гіпертермії, “ці випадки є непрямими та не додаються до списків”.

Інші особи були помилково вказані як померлі, але потім були виявлені серед тисяч мешканців Гази, ув'язнених Ізраїлем.