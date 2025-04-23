Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
​Taurus для України
​Taurus для України
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
США на переговорах у Лондоні представлять троє посадовців Трампа
США на переговорах у Лондоні представлять троє посадовців Трампа
ГоловнаСвіт

Маск анонсував згортання своєї урядової діяльності у травні

Мільярдер повернеться до справ свого автомобільного бізнесу.

Маск анонсував згортання своєї урядової діяльності у травні
Фото: EPA/UPG

Найбагатший бізнесмен світу Ілон Маск заявив, що у травні планує "суттєво зменшити" свою залученість до справ департаменту урядової ефективності в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Як пише Reuters, мільярдер визнав, що його політична діяльність завдала шкоди створеній ним компанії Tesla. Через сумнів інвесторів у тому, що виконавчий директор приділяє достатньо часу управлінню виробником електрокарів, стався масовий продаж акцій, а гострі висловлювання Маска призвели до бойкоту бренду та випадків вандалізму у салонах. 

Після відходу від справ державних Маск планує знову серйозно взятися за Tesla - ця заява миттєво призвела до здорожчання акцій компанії на 5,5%. Автовиробник запевняє, що має амбітні плани на перше півріччя 2025 року, які включають випуск нового більш доступного електрокару та запуск повноцінного сервісу роботаксі у техаському Остіні. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies