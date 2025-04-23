Маск анонсував згортання своєї урядової діяльності у травні

Найбагатший бізнесмен світу Ілон Маск заявив, що у травні планує "суттєво зменшити" свою залученість до справ департаменту урядової ефективності в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Як пише Reuters, мільярдер визнав, що його політична діяльність завдала шкоди створеній ним компанії Tesla. Через сумнів інвесторів у тому, що виконавчий директор приділяє достатньо часу управлінню виробником електрокарів, стався масовий продаж акцій, а гострі висловлювання Маска призвели до бойкоту бренду та випадків вандалізму у салонах.

Після відходу від справ державних Маск планує знову серйозно взятися за Tesla - ця заява миттєво призвела до здорожчання акцій компанії на 5,5%. Автовиробник запевняє, що має амбітні плани на перше півріччя 2025 року, які включають випуск нового більш доступного електрокару та запуск повноцінного сервісу роботаксі у техаському Остіні.