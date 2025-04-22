Визнання Криму, заборона на НАТО і нейтральна ЗАЕС: Зеленський прокоментував озвучені в медіа пропозиції від США

Озвучені в медіа сигнали про певні пропозиції задля припинення війни дійсно були, але вони не є офіційними. Якщо партнери зроблять ці пропозиції офіційно, то буде й відповідна реакція. Поки що невідомо, чи це сигнали від Росії, чи від когось із представників США за результатами розмов із Путіним, повідомив український президент на зустрічі з журналістами 22 квітня.

Володимир Зеленський вважає, що поки що з медіа можна виснувати, що ці сигнали ідуть від США. Однією з цих пропозицій, описаних у медіа, було визнання Криму російським, і Зеленський запевнив, що Київ ніколи не визнаватиме юридично цієї території російською.

"Нема про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Наша територія, територія народу Україну", – сказав він.

Стосовно відмови України в НАТО, яку теж згадували в медіа, Зеленський нагадав, що США фактично не підтримували її вступ, принаймні найближчим часом. Хоча й юридично ніхто не відмовляв. Росія, як країна поза НАТО, не може ветувати український вступ. Але президент упевнений, що США і Росія членство в НАТО обговорюють. Він поставив запитання, що якщо США і Росія хочуть зафіксувати заборону на вступ, то що в такому разі отримає Україна натомість? А також – якщо Україна відмовиться від НАТО, то від чого тоді відмовиться Росія?

Коментуючи можливість перетворення ЗАЕС і території довкола неї на нейтральну територію, Зеленський сказав, що без України ця станція працювати не буде. І США для АЕС не вистачить – потрібен український технічний склад. Якщо США піде у менеджмент цієї станції, то лише з українським персоналом. Тоді виникають запитання, яким буде статус і життя мешканців міста-супутника Енергодара. Президент заявив, що якщо росіяни вийдуть з ЗАЕС, то Україна і США можуть разом відновлювати її. Але офіційно це не пропонували.

Загалом обговорення того, як закінчувати війну, до досягнення припинення вогню, президент України розкритикував.

"Якщо ми не хочемо зайти в довгий диспут з руськими для того, щоб, не припиняючи вогонь, тиснути на нас по інших умовах, якщо ми не хочемо грати в Мінськ-3,4,5, і копію нормандського формату, але з іншою кількістю жертв – якщо ми цього не хочемо, то ми повинні на війну подивитися як на пиріг. І розділити на шматки цю велику проблему. Тому що як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, ми заходимо в формат, якого хоче Росія – затягування війни. Тому що швидко домовитися не вийде. Дванадцятий рік воюємо – це уже відповідь. Чи можна з Росією домовитись вцілому – риторичне питання, чи можна швидко, без тиску – неможливо", – вважає Зеленський.

Президент переконаний, що обговорення усього за один день не вийде.

"Для чого це? Для того, щоб тиснути на нас. Для того, щоб Америка втомлювалась і виходила з процесу. Це гра путіна, точно не гра президента Трампа, точно не гра Європи. А Україна з цим не грається – у нас іде війна", – сказав він.

Зеленський додав, що на завтрашніх переговорах у Лондоні українська команда вповноважена обговорювати безумовне або часткове припинення вогню. У разі настання припинення вогню Київ готовий на переговори в будь-якому форматі.

"У будь-якому форматі. Тому що ми будемо вірити, що маємо результат, що Росія дійсно готова до реальних кроків. Що це серйозні кроки, а не інфантильність", – пояснив президент.

Про які пропозиції йдеться?

Днями газета Wall Street Journal повідомила, що США передали Україні ідеї закінчення війни, одна з яких включає визнання Штатами Криму територією Росії. Але посадовець, який спілкувався з газетою, сказав, що це лише тема для обговорення, і Україна не має зобов'язань згоджуватися.

Після цього New York Post на основі спілкування з американським високопосадовцем повідомили, що план американського президента Дональда Трампа стосовно закінчення війни в Україні допускає розміщення європейських сил в якості гарантій безпеки. Також може бути окрема миротворча сила, що складатиметься з українців, росіян і представників третьої країни поза НАТО.

У пресі також писали про те, що Штати пропонують визнати ЗАЕС і територію довкола неї нейтральною територією, контроль над якою можуть здійснювати США.