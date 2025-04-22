Швейцарія схвалила санкції ЄС проти російських ЗМІ

Швейцарія схвалила додаткові санкції проти Росії, введені Європейським Союзом, включаючи розширення заборони на рекламу для ЗМІ.
Як пише Bloomberg, про це йдеться в заяві Державного секретаріату з економічних питань країни.
Санкції означають, що швейцарським компаніям тепер заборонено розміщувати рекламу ще у восьми російських ЗМІ. Також внесено зміни до списків 158 осіб та організацій, які перебувають під санкціями.
Заходи набирають чинності 23 квітня 2025 року.
- 12 лютого Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
- Обмежувальні заходи 15-го пакету санкцій були, зокрема, спрямовані проти фірм у РФ і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню Росії шляхом обходу експортних обмежень.
- А вже 24 лютого Єврорада узгодила 16-ий пакет санкцій проти Росії. Обмеження вжили проти EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation, and Krasnaya Zvezda / Tvzvezda.