Швейцарія схвалила санкції ЄС проти російських ЗМІ

Швейцарія схвалила додаткові санкції проти Росії, введені Європейським Союзом, включаючи розширення заборони на рекламу для ЗМІ.

Як пише Bloomberg, про це йдеться в заяві Державного секретаріату з економічних питань країни.

Санкції означають, що швейцарським компаніям тепер заборонено розміщувати рекламу ще у восьми російських ЗМІ. Також внесено зміни до списків 158 осіб та організацій, які перебувають під санкціями.

Заходи набирають чинності 23 квітня 2025 року.