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Швейцарія схвалила санкції ЄС проти російських ЗМІ

Зміни набувають чинності 23 квітня. 

Швейцарія схвалила санкції ЄС проти російських ЗМІ
Фото: EPA

Швейцарія схвалила додаткові санкції проти Росії, введені Європейським Союзом, включаючи розширення заборони на рекламу для ЗМІ.

Як пише Bloomberg, про це йдеться в заяві Державного секретаріату з економічних питань країни. 

Санкції означають, що швейцарським компаніям тепер заборонено розміщувати рекламу ще у восьми російських ЗМІ. Також внесено зміни до списків 158 осіб та організацій, які перебувають під санкціями.

Заходи набирають чинності 23 квітня 2025 року.

  • 12 лютого Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакету санкцій ЄС проти Росії. 
  • Обмежувальні заходи 15-го пакету санкцій були, зокрема, спрямовані проти фірм у РФ і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню Росії шляхом обходу експортних обмежень.
  • А вже 24 лютого Єврорада узгодила 16-ий пакет санкцій проти Росії. Обмеження вжили проти EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation, and Krasnaya Zvezda / Tvzvezda. 
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