​Швейцарія приєдналася до 15 пакету санкцій ЄС

12 лютого Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.
Ці заходи набудуть чинності 13 лютого.
Раніше - 23 грудня 2024 року - до списку санкцій Швейцарії проти Росії додали інформацію про 54 фізичних осіб і 30 компаній та організацій.
У Швейцарії тепер заборонено визнавати й виконувати деякі рішення російських судів, в яких ті заявляють про виняткову юрисдикцію щодо суперечок між російськими та швейцарськими компаніями. Ця заборона спрямована на захист прав швейцарських компаній та захист їх від невиправданих фінансових збитків.
- Обмежувальні заходи 15-го пакету санкцій були, зокрема, спрямовані проти фірм у РФ і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню Росії шляхом обходу експортних обмежень.
- Крім того, санкції обмежують діяльність додаткових суден третіх держав, які діють для сприяння чи підтримки дій бо політики на підтримку дій Росії проти України.
- Минулого місяця глава українського МЗС Андрій Сибіга анонсував ухвалення 16-го пакету санкцій ЄС проти Росії.