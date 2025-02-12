​Швейцарія приєдналася до 15 пакету санкцій ЄС

12 лютого Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.

Ці заходи набудуть чинності 13 лютого.

Раніше - 23 грудня 2024 року - до списку санкцій Швейцарії проти Росії додали інформацію про 54 фізичних осіб і 30 компаній та організацій.

У Швейцарії тепер заборонено визнавати й виконувати деякі рішення російських судів, в яких ті заявляють про виняткову юрисдикцію щодо суперечок між російськими та швейцарськими компаніями. Ця заборона спрямована на захист прав швейцарських компаній та захист їх від невиправданих фінансових збитків.