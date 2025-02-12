На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
ГоловнаСвіт

​Швейцарія приєдналася до 15 пакету санкцій ЄС

Відповідне рішення ухвалила Федеральна рада.

​Швейцарія приєдналася до 15 пакету санкцій ЄС
парламент Швейцарії
Фото: EPA

12 лютого Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакету санкцій ЄС проти Росії. 

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Ці заходи набудуть чинності 13 лютого. 

Раніше - 23 грудня 2024 року - до списку санкцій Швейцарії проти Росії додали інформацію про 54 фізичних осіб і 30 компаній та організацій.

У Швейцарії тепер заборонено визнавати й виконувати деякі рішення російських судів, в яких ті заявляють про виняткову юрисдикцію щодо суперечок між російськими та швейцарськими компаніями. Ця заборона спрямована на захист прав швейцарських компаній та захист їх від невиправданих фінансових збитків.

  • Обмежувальні заходи 15-го пакету санкцій були, зокрема, спрямовані проти фірм у РФ і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню Росії шляхом обходу експортних обмежень.
  • Крім того, санкції обмежують діяльність додаткових суден третіх держав, які діють для сприяння чи підтримки дій бо політики на підтримку дій Росії проти України.
  • Минулого місяця глава українського МЗС Андрій Сибіга анонсував ухвалення 16-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies