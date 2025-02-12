Трамп прийняв звільненого з російської в'язниці Марка Фогеля і сказав, що це був важливий вечір для закінчення війни

Американський президент Дональд Трамп прийняв у Білому домі звільненого з російського ув'язнення співгромадянина Марка Фогеля, який був арештований в московському аеропорту в 2021 році і засуджений до 14 років ув'язнення за перевезення менш ніж унції (яка становить 28 грамів) марихуани. Фогель подякував президенту, його працівникам і власній родині, пише Wall Street Journal.

Він сказав, що почувається найщасливішою людиною на планеті, а також – що буде довічним боржником президента Трампа і Стівена Віткоффа – спецпредстаника з питань Близького Сходу, який особисто літав у Москву, аби забрати в'язня. Дональд Трамп під час зустрічі сказав, що "цінує дуже сильно, що вони зробили, аби Марк повернувся додому".

"Ми повернули додому чоловіка, чиї мама і родина прагнули його відчайдушно, чия держава прагнула його", – сказав президент Трамп.

Він не відповів прямо про те, завдяки якій угоди з росіянами Фогель опинився на волі. Але сказав, що вона "дуже справедлива". Дональд Трамп натякнув, що нині можна очікувати на звільнення ще однієї людини, але не сказав, йдеться про громадянина Штатів чи Росії.

Також він сказав, що той вечір був "дуже важливим для припинення війни", вочевидь, маючи на увазі війну в Україні.

Звільнення Марка Фогеля свідчить про нетиповий стиль переговорів із Росією: замість офіційних дипломатичних каналів Трамп задіяв свого спецпредставника.

Марк Фогель, викладач у російській англо-американській школі, був одним із приблизно 20 громадян США, яких російська влада ув'язнила за кримінальними звинуваченнями на тлі погіршення відносин зі Штатами. Фогеля затримали з марихуаною, яка, за його словами, була медичною і необхідною йому для втамування болю в спині. Росіяни звинуватили його в перевезенні наркотиків і засудили до 14 років ув'язнення.

Для того, аби добитися звільнення Марка, його матір у липні зустрічалася з тоді ще претендентом на посаду президента Дональдом Трампом. Жінка просила політика промовити ім'я її сина, аби він краще його запам'ятав, і отримала обіцянку повернути його.