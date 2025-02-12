Демократи оприлюднили законопроєкт для зупинення ліквідації USAID

Законопроєкт зазначає, що реформа USAID повинна відповідати законам і “не завдавати шкоди американській м’якій силі”.

Група демократів Палати представників представила законопроєкт, який має зупинити ліквідацію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє The Hill.

Законопроект називається Законом про захист національної безпеки США. Він має на меті довести, що реформа USAID повинна відповідати законам і “не завдавати шкоди американській м’якій силі”.

“Протягом останніх 10 днів Ілон Маск і DOGE закрили веб-сайт USAID, закрили його штаб-квартиру, відправили тисячі співробітників у відпустку та видали наказ про припинення більшості іноземної допомоги, включаючи гуманітарну допомогу, що рятує життя”, - зазначила ініціаторка законопроєкту Сара Джейкобс.

Джейкобс, як високопоставлена членкиня підкомітету із закордонних справ Палати представників, який контролює USAID, представила законопроект разом із 15 іншими демократами.

Законопроєкт спрямований на те, щоб заборонити адміністрації Трампа використовувати кошти США для виплати зарплат співробітникам, які скорочують USAID, включно з працівниками DOGE.

Зазначається, що така пропозиція зіткнеться з важким спротивом у Палаті представників і Сенаті, які очолюють Республіканці. У Сенаті демократи попереджають, що вони мають повноваження припинити фінансування уряду до закінчення терміну 14 березня.

Джейкобс зазначила, що якщо США ліквідують міжнародну агенцію з надання допомоги, це буде “смертним вироком для мільйонів людей”, і що ліквідація Ілоном Маском USAID є абсолютно незаконною.