Бундестаг провів останнє засідання перед виборами, Шольц і Мерц пообіцяли не співпрацювати з ультраправими

Політичні суперники посперечалися під час дебатів у німецькому парламенті.

За два тижні до дострокових парламентських виборів канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає, що “ніколи” не співпрацюватиме з ультраправими так, як це, за його словами, зробив його суперник, головний опозиційний лідер Фрідріх Мерц, пише DW.

Тим часом Мерц заявив, що про співпрацю з ультраправою партією “Альтернатива для Німеччини” (AfD) не може бути й мови.

Свої заяви політики зробили сьогодні у Бундестазі на останньому парламентському засіданні перед виборами 23 лютого.

Шольц пообіцяв, що його Соціал-демократична партія (СДПН) “ніколи, ніколи, ніколи не об’єднається з ультраправими”. Водночас він звинуватив свого головного конкурента, лідера християнських демократів (ХДС) Фрідріха Мерца саме в цьому.

Посилаючись на антиімміграційну ініціативу, який ХДС проштовхував через парламент за підтримки AfD 29 січня, Шольц звинуватив Мерца в тому, що “він порозумівся з правими екстремістами”.

“У нашій країні не підтримують порушення конвенції, як ви вчинили тут, у парламенті два тижні тому”, ‒ сказав Шольц, застерігаючи від можливості формування більшості в парламенті від ХДС/AfD.

“Переважна більшість людей у Німеччині не хочуть дедалі більшого екстремістського вереску, ненависті та поляризації”, ‒ наполягає він.

Фото: EPA/UPG Федеральний канлцер Німеччини, член Соціал-демократичної партії Олаф Шольц

Мерц зі свого боку відхилив ремарки Шольца. “Що це було?”, ‒ заявив він, назвавши промову канцлера “25 хвилинами підготовленого обурення проти лідера опозиції” та звинувативши Шольца у тому, що він “переплутав залу німецького Бундестагу з конгресом молодих соціалістів”.

За словами Мерца, співпраця з ультраправою AfD також “виключена” для його партії.

На його думку, ультраправі збільшили підтримку через невдачі тристоронньої коаліції Шольца, яка розпалася у листопаді. Мерц заявив, що вони проводили “ліву політику всупереч явній волі населення”.

Він описав Шольца та його віцеканцлера Роберта Габека із Партії зелених так: “Два бізнес-менеджери, які зруйнували кампанію лише для того, щоб піти до власників і сказати: “Ми хочемо продовжувати робити це ще чотири роки”. Власники по-дружньому попросять їх залишити кампанію”.

Фото: EPA/UPG Голова німецької партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц