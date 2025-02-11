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Доповідач Європарламенту по Україні Галер закликав владу України припинити тиск на Порошенка

"Ваш ворог і наш ворог - сидить у Кремлі, а не у Верховній Раді".

Доповідач Європарламенту по Україні Галер закликав владу України припинити тиск на Порошенка
Міхаель Галер
Фото: Макс Левин

Доповідач Європейського парламенту по Україні Міхаель Галер закликав владу України припинити тиск на опозиційні сили.

Про це він заявив під час свого виступу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я закликаю Офіс президента України і її владу утриматися від підкилимних ігор. Припиніть урізати права опозиції в парламенті. Припиніть позбавляти колишнього президента депутатських прав. Ваш ворог, наш ворог - сидить у Кремлі, а не у Верховній Раді", - сказав Галер. 

Він додав, що Європа готова взяти на себе відповідальність за гарантування безпеки України і підтримку у боротьбі з російською агресією.

"Ми наполягаємо на тому, щоб під час наступних подій, таких як Мюнхенська конференція з безпеки, нічого не обговорювалося про Україну без України і нічого не вирішувалося без залучення нас, європейців. Ми будемо готові взяти на себе більшу відповідальність, коли йдеться про гарантування Україні належної безпеки та підготовку її членства в ЄС і НАТО. Ті, хто виступає за сіру зону будь-якої форми, лише запрошують російського агресора прогресувати, коли це зручно. В єдності та з об'єднаною Україною ми досягнемо своїх цілей", - наголосив Галер. 

Як повідомлялося, 30 січня Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував усунути лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка від пленарних засідань з лютого по вересень. Таке рішення ухвалили через нецензурні висловлювання у сварці Порошенка з нардепом "Слуги народу" Богданом Яременком у сесійній залі 19 грудня. Надалі за рекомендацію комітету має проголосувати Верховна Рада.

  • 16 січня Порошенко повідомив, що його знову не випустили в закордонне відрядження - цього разу до Брюсселя. Згодом спікер парламенту Руслан Стефанчук прокоментував заяву Порошенка. Він сказав, що "причина та правова мета", з якою тому знадобилося виїхати на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, йому невідома.
  • 15-18 липня 2024 року експрезидент України Порошенко мав здійснити візит до США для участі у Республіканському національному конвенті. Зазначалося, що ключова мета візиту – залучити міжпартійну дипломатію для зміцнення всебічної підтримки України, а також розширити канали комунікації з Республіканською партією США, в тому числі її кандидатами на наступні президентські вибори. Однак, його не пустили.
  • У грудні минулого року Порошенка не випустили у закордонне відрядження до Польщі та США. Політик повідомив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники заборонили перетин кордону.
  • У 2022 році Порошенка зміг виїхати за кордон лише із третьої спроби. До того його двічі не випустили у відрядження в межах делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Після цього Порошенко оприлюднив відкрите звернення до президента Володимира Зеленського і закликав зберігати єдність та скоординованість зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів та дати йому змогу взяти участь у саміті Європейської народної партії в Роттердамі. 
  • Виїзд за кордон парламентарів і посадовців можливий лише в службове відрядження – це встановлено урядовою постановою від січня 2023.
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