Доповідач Європарламенту по Україні Галер закликав владу України припинити тиск на Порошенка

Доповідач Європейського парламенту по Україні Міхаель Галер закликав владу України припинити тиск на опозиційні сили.
Про це він заявив під час свого виступу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я закликаю Офіс президента України і її владу утриматися від підкилимних ігор. Припиніть урізати права опозиції в парламенті. Припиніть позбавляти колишнього президента депутатських прав. Ваш ворог, наш ворог - сидить у Кремлі, а не у Верховній Раді", - сказав Галер.
Він додав, що Європа готова взяти на себе відповідальність за гарантування безпеки України і підтримку у боротьбі з російською агресією.
"Ми наполягаємо на тому, щоб під час наступних подій, таких як Мюнхенська конференція з безпеки, нічого не обговорювалося про Україну без України і нічого не вирішувалося без залучення нас, європейців. Ми будемо готові взяти на себе більшу відповідальність, коли йдеться про гарантування Україні належної безпеки та підготовку її членства в ЄС і НАТО. Ті, хто виступає за сіру зону будь-якої форми, лише запрошують російського агресора прогресувати, коли це зручно. В єдності та з об'єднаною Україною ми досягнемо своїх цілей", - наголосив Галер.
Як повідомлялося, 30 січня Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував усунути лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка від пленарних засідань з лютого по вересень. Таке рішення ухвалили через нецензурні висловлювання у сварці Порошенка з нардепом "Слуги народу" Богданом Яременком у сесійній залі 19 грудня. Надалі за рекомендацію комітету має проголосувати Верховна Рада.
- 16 січня Порошенко повідомив, що його знову не випустили в закордонне відрядження - цього разу до Брюсселя. Згодом спікер парламенту Руслан Стефанчук прокоментував заяву Порошенка. Він сказав, що "причина та правова мета", з якою тому знадобилося виїхати на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, йому невідома.
- 15-18 липня 2024 року експрезидент України Порошенко мав здійснити візит до США для участі у Республіканському національному конвенті. Зазначалося, що ключова мета візиту – залучити міжпартійну дипломатію для зміцнення всебічної підтримки України, а також розширити канали комунікації з Республіканською партією США, в тому числі її кандидатами на наступні президентські вибори. Однак, його не пустили.
- У грудні минулого року Порошенка не випустили у закордонне відрядження до Польщі та США. Політик повідомив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники заборонили перетин кордону.
- У 2022 році Порошенка зміг виїхати за кордон лише із третьої спроби. До того його двічі не випустили у відрядження в межах делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Після цього Порошенко оприлюднив відкрите звернення до президента Володимира Зеленського і закликав зберігати єдність та скоординованість зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів та дати йому змогу взяти участь у саміті Європейської народної партії в Роттердамі.
- Виїзд за кордон парламентарів і посадовців можливий лише в службове відрядження – це встановлено урядовою постановою від січня 2023.