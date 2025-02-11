Financial Times: Трамп наказав припинити застосування закону, який забороняє американцям підкуповувати іноземних чиновників

“Це означатиме набагато більше бізнесу для Америки”, ‒ сказав президент після підписання указу, який надає право генеральній прокурорці США Пем Бонді призупинити виконання Foreign Corrupt Practices Act ‒ FCPA.

Президент США Дональд Трамп наказав Міністерству юстиції країни припинити виконання антикорупційного закону США, який забороняє американцям підкуповувати іноземних урядовців для ведення бізнесу.

Про це пише Financial Times.

“Це означатиме набагато більше бізнесу для Америки”, ‒ сказав президент в Овальному кабінеті після підписання в понеділок виконавчого указу, який надає право генеральній прокурорці США Пем Бонді призупинити виконання Закону про корупцію за кордоном 1977 року (Foreign Corrupt Practices Act ‒ FCPA).

“На папері це звучить добре, але (на практиці, - ред.) це катастрофа”, ‒ сказав Трамп про FCPA.

“Це означає, що коли американець переїжджає в іншу країну і починає там вести бізнес легально, законно чи іншим чином, це майже гарантоване розслідування, звинувачення, і ніхто не хоче вести бізнес з американцями через це”, ‒ додав він.

Представник Білого дому заявив, що “національна безпека країни залежить від того, чи Америка та її компанії отримають стратегічні комерційні переваги у всьому світі”.

Чиновник додав: “Президент Трамп припиняє надмірне, непередбачуване застосування FCPA, яке робить американські компанії менш конкурентоспроможними”.

FT пише, що Указ є однією з найсміливіших стратегій правозастосування адміністрації Трампа, потенційно “підриваючи критично важливий інструмент для придушення неправомірної поведінки окремих осіб і компаній”.

FCPA забезпечив основу деяких із найгучніших справ Міністерства юстиції, зокрема йдеться про угоду про визнання провини, досягнуту торік із сінгапурською транснаціональною трейдерською компанією Trafigura з приводу хабарів, які торговий дім у Бразилії давав для збереження бізнесу з контрольованою державою нафтовою компанією Petrobras.

У 2022 році один із колишніх старших партнерів McKinsey ‒ міжнародна компанія, що працює у сфері менеджмент-консалтингу, ‒ визнав себе винним в участі у змові з метою порушення FCPA у зв'язку з масштабним корупційним скандалом під час адміністрації колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми.

Торік у жовтні американський оборонний підрядник RTX погодився виплатити понад 950 мільйонів доларів за обвинуваченнями в підкупі катарського чиновника для сприяння продажу зброї в цю близькосхідну країну і обманув змусив Пентагон переплатити за зброю, зокрема ракетні системи Patriot.

Антикорупційні експерти заявили, що припинення застосування закону завдасть збитків американським компаніям, які працюють за кордоном. “Більшість (американських, - ред.) компаній цінують той факт, що FCPA дозволяє їм бути твердими у відмові від хабарів, оскільки більшість компаній приватного сектора ‒ розсудливо ‒ розглядають хабарництво як непродуктивні витрати”, ‒ каже колишній координатор питань боротьби з корупцією в Державному департаменті Річард Нефью.

Прокуратура напрацює посібник з вказівками щодо нововведення

Чиновник Білого дому заявив, що прокурорка Пем Бонді напрацює новий посібник із вказівками, які “сприятимуть американській конкурентоспроможності та ефективному використанню ресурсів федеральних правоохоронних органів”. Він додав, що попередні та актуальні дії, схвалені відповідно до норм FCPA, будуть переглянуті.

За словами посадовця, американські компанії постраждали від “надмірного застосування" закону, оскільки "їм заборонено займатися практикою, поширеною серед міжнародних конкурентів, що створює нерівні умови гри”.

У Білому домі кажуть, що національна безпека США потребує стратегічних переваг у різних інфраструктурних активах, таких як критично важливі корисні копалини та глибоководні порти.