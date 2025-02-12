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Авікатастрофа у Вашингтоні: влада хоче назавжди заборонити вертольотам користування аеропортом Рейгана

Зазвичай звідти злітали військові вертольоти. 

Авікатастрофа у Вашингтоні: влада хоче назавжди заборонити вертольотам користування аеропортом Рейгана
Баржа з ​​краном дістає уламки поблизу місця катастрофи літака American Eagle Flight 5342 у аеропорту ім Рональда Рейгана в Арлі
Фото: EPA/UPG

Федеральний офіс з безпеки польотів США (FAA) прагне на постійній основі заборонити вертольотам літати з та до аеропорту Рейгана у Вашингтоні. Джерела Wall Street Journal повідомили, що це рішення пов'язано з нещодавньою катастрофою, коли військовий гелікоптер зіткнувся з літаком комерційного рейсу з Канзасу. Тоді всі пасажири та обидва екіпажі загинули. 

На думку адміністрації FAA, заборона на користування цим аеропортом для вертольотів може покращити безпеку. Поки що їм заборонили користуватися ним тимчасово – як захід безпеки після трагедії, в якій загинули 67 людей. 

Федеральні посадовці обіцяли переглянути цю заборону, коли Нацрада з безпеки на транспорті (NTSB) опублікує попередній звіт про аварію. За даними обізнаних з ходом розслідування джерел журналістів, до катастрофи потенційно могли призвести декілька факторів, зокрема дії пілота вертольота і диспетчера повітряного руху. Ґ

NTSB заявив, що перевірить, на якій відстані один від одного повинні знаходитися літаки та гелікоптери під час польоту в повітряному просторі.

Армія заявила, що продовжуватиме виконувати вимоги та обмеження FAA для підвищення безпеки польотів. У службі заявили, що переоцінюють роботу своїх літаків поблизу аеропорту та надають пріоритет безпеці населення та військового персоналу. Поточні обмеження дозволяють певні критичні рейси.

Міністр транспорту Шон Даффі також припустив, що певні військові місії можна виконувати в інший час ночі. 

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