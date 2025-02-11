РФ звільнила громадянина США Марка Фогеля

Росія звільнила громадянина США Марка Фогеля.
Про це повідомив радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волтц.
“Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента домовилися про обмін, який є демонстрацією доброї волі з боку росіян і ознакою того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні”, — заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц.
Як повідомляє Reuters, Стів Віткофф, який є головним представником Трампа на Близькому Сході, тихо прилетів до Росії, щоб забрати Фогеля.
Раніше Фогеля засудили до 14 років ув'язнення за контрабанду наркотиків. Його затримали в московському аеропорту Шереметьєво в серпні 2021 року з 17 грамами маріхуани, яку, за його словами, він використовує з медичних причин, у його багажі.
“Ми надзвичайно вдячні, з полегшенням і приголомшенням, що після більш ніж трьох років ув’язнення наш батько, чоловік і син, Марк Фогель, нарешті повернувся додому”, – йдеться в заяві родини Фогеля.
- Росія провела з демократичними країнами обмін ув’язнених, помінявши політичних в'язнів, які мають громадянство західних країн і РФ, на російських кілера, шпигунів і шахраїв.