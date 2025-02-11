РФ звільнила громадянина США Марка Фогеля

Раніше його засудили до 14 років позбавлення волі за начебто “контрабанду наркотиків”.

Росія звільнила громадянина США Марка Фогеля.

Про це повідомив радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волтц.

“Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента домовилися про обмін, який є демонстрацією доброї волі з боку росіян і ознакою того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні”, — заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц.

Як повідомляє Reuters, Стів Віткофф, який є головним представником Трампа на Близькому Сході, тихо прилетів до Росії, щоб забрати Фогеля.

Раніше Фогеля засудили до 14 років ув'язнення за контрабанду наркотиків. Його затримали в московському аеропорту Шереметьєво в серпні 2021 року з 17 грамами маріхуани, яку, за його словами, він використовує з медичних причин, у його багажі.

“Ми надзвичайно вдячні, з полегшенням і приголомшенням, що після більш ніж трьох років ув’язнення наш батько, чоловік і син, Марк Фогель, нарешті повернувся додому”, – йдеться в заяві родини Фогеля.