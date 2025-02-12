Британія виділяє Україні черговий пакет військової допомоги на 150 мільйонів фунтів стерлінгів

Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні до якого увійшли танки, артилерія, ракети та інше озброєння для ЗСУ.
Про це на початку засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, пише Укрінформ.
"Сьогодні я оголосив про виділення додаткових 150 мільйонів фунтів стерлінгів на нову вогневу потужність – танки, артилерію, ракети повітря-повітря, а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні", — заявив Гілі.
- Минулого тижня, до сторіччя британсько-українського партнерства, Велика Британія оголосила нову допомогу Україні вартістю в 55 млн фунтів стерлінгів.