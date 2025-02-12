Окупанти на ТОТ України вводять спеціальні перепустки для цивільних авто

Російські окупанти посилюють репресії щодо цивільного населення ТОТ України. Під час пересування по території українцям потрібно мати спеціальні перепустки.

Про це інформує Центр національного спротиву.

З початку цього року власники автомобілів, вантажного транспорту та спецтехніки змушені оновлювати перепустки, термін дії яких закінчився. Якщо документ пошкоджений, містить помилки або змінилася категорія транспорту, такий документ також підлягає заміні.

Відтак російсько-окупаційні адміністрації навмисно вводять нові форми бюрократичних перепон щоб посилити контрдиверсійні заходи.

"Окупанти усвідомлюють, що активна мережа українського підпілля на ТОТ безперебійно працює, передаючи інформацію про переміщення ворожих військ, повідомляє про зміни логістичних маршрутів та обладнання нових блокпостів, тощо", — ідеться у повідомленні спротиву.

Окупанти намагаються створити нові механізми контролю, щоб ускладнити роботу українського підпілля.