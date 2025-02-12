На Харківщині окупанти обстріляли авто "швидкої"

На Харківщині в Ізюмському районі під російський удар потрапило авто швидкої допомоги, люди не постраждали.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Російські окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Харківщини. Сьогодні ворог обстріляв село Гороховатка Борівської тергромади. Під ударом опинилася бригада екстреної медичної допомоги. Медики не зазнали поранень", – ідеться у повідомденні.

Унаслідок удару пошкоджено спецавтомобіль – розбиті скло та кузов.