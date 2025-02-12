Вісім людей постраждали на Харківщині через російську агресію

Із області евакуювали 49 людей, з них – 9 дітей.

Упродовж доби через російських окупантів на харківщині постраждали 9 людей.

Про це повідомили у ОВА.

Вчора ввечері у с.Кутьківка Куп'янського району унаслідок обстрілу постраждав 54-річний чоловік. А у селі Осинове унаслідок обстрілу пошкоджено Будинок культури, цивільний автомобіль. Перед цим там унаслідок обстрілу горів будинок.

Внаслідок влучання по відкритій місцевості неподалік села Березівка пошкоджено 2 автівки.

Поблизу села Борщова Харківського району снаряди влучили у землю. Ворог бив із РСЗВ.

Росіяни атакували Богодухівський район КАБами. У с.Золочів через атаку загалом постраждали 7 осіб. Зруйновано 2 приватні будинки, 11 приватних будинків частково пошкоджено.

А по Золочівській ТГ російська авіація вдарила 6 КАБами. Зафіксоване влучання на території агропідприємства. Пошкоджено господарчі споруди. Бомбами окупанти атакували околиці с.Світлічне. територію лісу с. Орішанка, відкриту територію с. Березівка та с. Макариха.

На Харківському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 49 людей (9 дітей).