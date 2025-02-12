Вісім людей постраждали на Харківщині через російську агресію

Упродовж доби через російських окупантів на харківщині постраждали 9 людей.
Про це повідомили у ОВА.
Вчора ввечері у с.Кутьківка Куп'янського району унаслідок обстрілу постраждав 54-річний чоловік. А у селі Осинове унаслідок обстрілу пошкоджено Будинок культури, цивільний автомобіль. Перед цим там унаслідок обстрілу горів будинок.
Внаслідок влучання по відкритій місцевості неподалік села Березівка пошкоджено 2 автівки.
Поблизу села Борщова Харківського району снаряди влучили у землю. Ворог бив із РСЗВ.
Росіяни атакували Богодухівський район КАБами. У с.Золочів через атаку загалом постраждали 7 осіб. Зруйновано 2 приватні будинки, 11 приватних будинків частково пошкоджено.
А по Золочівській ТГ російська авіація вдарила 6 КАБами. Зафіксоване влучання на території агропідприємства. Пошкоджено господарчі споруди. Бомбами окупанти атакували околиці с.Світлічне. територію лісу с. Орішанка, відкриту територію с. Березівка та с. Макариха.
- На Харківському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.
- На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.
За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 49 людей (9 дітей).