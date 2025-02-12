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Вісім людей постраждали на Харківщині через російську агресію

Із області евакуювали 49 людей, з них – 9 дітей.

Вісім людей постраждали на Харківщині через російську агресію
У Золочеві з-під завалів витягнули котика
Фото: ДСНС Харківщини

Упродовж доби через російських окупантів на харківщині постраждали 9 людей. 

Про це повідомили у ОВА. 

Вчора ввечері у с.Кутьківка Куп'янського району унаслідок обстрілу постраждав 54-річний чоловік. А у селі Осинове унаслідок обстрілу пошкоджено Будинок культури, цивільний автомобіль. Перед цим там унаслідок обстрілу горів будинок.

Внаслідок влучання по відкритій місцевості неподалік села Березівка пошкоджено 2 автівки.

Поблизу села Борщова Харківського району снаряди влучили у землю. Ворог бив із РСЗВ. 

Росіяни атакували Богодухівський район КАБами. У с.Золочів через атаку загалом постраждали 7 осіб. Зруйновано 2 приватні будинки, 11 приватних будинків частково пошкоджено.

 А по Золочівській ТГ російська авіація вдарила 6 КАБами. Зафіксоване влучання на території агропідприємства. Пошкоджено господарчі споруди. Бомбами окупанти атакували околиці с.Світлічне. територію лісу с. Орішанка, відкриту територію с. Березівка та с. Макариха.

  • На Харківському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.
  • На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 49 людей (9 дітей).

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