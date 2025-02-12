Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою, є загиблий (оновлено)

Вночі ворог завдав ракетного удару по Києву та околицям столиці. За попередньою інформацією, були використані балістичні засоби ураження, можливо, північнокорейського походження. Працювали засоби протиповітряної оборони. Відомо про одного загиблого – у Подільському районі. Також там поранена одна людина.

Виклики надходили і в Соломʼянському, Святошинському. Голосіївському та Даоницькому і Оболонському районах..



Як спершу написав на своїй сторінці у Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Голосіївському та Подільському районах зафіксовано влучання уламків, виникли пожежі. На місце прямують спецслужби, встановлюється інформація щодо постраждалих.

Мер Віталій Кличко потім повідомив про виклик екстрених служб до чотирьох районів Києва - Солом'янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського. Згодом Віталій Кличко написав, що пожежі палають у Голосіївському, Подільському та Святошинському районах, в Оболонському районі займання на території промзони. Попередньо пошкоджені навколишні будівлі. У Святошинському районі пожежа на даху багатоповерхівки, звернень до медиків не було.