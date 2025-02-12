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Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою, є загиблий (оновлено)

Уламки завдали руйнувань у кількох районах столиці.

Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою, є загиблий (оновлено)
Фото: defence-ua

Вночі ворог завдав ракетного удару по Києву та околицям столиці. За попередньою інформацією, були використані балістичні засоби ураження, можливо, північнокорейського походження. Працювали засоби протиповітряної оборони. Відомо про одного загиблого – у Подільському районі. Також там поранена одна людина.

Виклики надходили і в Соломʼянському, Святошинському. Голосіївському та Даоницькому і Оболонському районах..

Як спершу написав на своїй сторінці у Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Голосіївському та Подільському районах зафіксовано влучання уламків, виникли пожежі. На місце прямують спецслужби, встановлюється інформація щодо постраждалих.

Мер Віталій Кличко потім повідомив про виклик екстрених служб до чотирьох районів Києва - Солом'янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського. Згодом Віталій Кличко написав, що пожежі палають у Голосіївському, Подільському та Святошинському районах, в Оболонському районі займання на території промзони. Попередньо пошкоджені навколишні будівлі. У Святошинському районі пожежа на даху багатоповерхівки, звернень до медиків не було. 

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