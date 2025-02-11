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На фронті загинув військовий та колишній журналіст Ярослав Шапочка

Він вважався зниклим безвісти з березня 2023 року. 

На фронті загинув військовий та колишній журналіст Ярослав Шапочка
Ярослав Шапочка
Фото: Аліна Хорошилова

На фронті загинув військовий, колишній журналіст видання “Факти” Ярослав Шапочка. Він вважався зниклим безвісти з березня 2023 року. 

Про це повідомляють “Факти”. 

“На жаль, найгірше підтвердилося — Ярослав Шапочка на щиті, навіки у небесній варті. Вічна пам'ять та слава герою. Всі деталі прощання повідомлю згодом”, — написала журналістка Аліна Хорошилова.

У коментарях вона уточнила, що довідалась про це від дружини свого кума, Ярослава Шапочки.

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За даними “Новинарні”, Ярослав Шапочка загинув у 20-х числах березня 2023 року в бою з росіянами на Соледарському напрямку у Донецькій області. БМП, на якій перебував Ярослав, підірвалась під час штурму. 

Ярослав Шапочка — журналіст, митець, громадський активіст, учасник Помаранчевої революції та Революції гідності. Закінчив Інститут журналістики університету ім. Шевченка, згодом опанував фах режисера і фотографа.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення він став до лав київської бригади ТрО, служив у 2-й стрілецькій роті 207-го окремого батальйону територіальної оборони 241-ї окремої бригади ТрО Збройних сил України.

Ярославу Шапочці було 50 років. У нього залишилися дружина й донька.

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