NYT: крім Келлога Трамп доручив займатися темою України ще одному своєму спецпредставнику

Дональд Трамп доручив «українське питання» ще одному посадовцю – крім спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога буде і спецпредставник із питань Близького Сходу Стівен Віткофф, передає The New York Times із посиланням на джерела.

11 лютого Віткофф уже побував у Москві – він забрав звідти американського вчителя Марка Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Видання зазначає при цьому, що роль Віткоффа виходить за межі просто місії зі звільнення затриманого громадянина США.

Кілька тижнів тому Трамп таємно уповноважив Віткоффа розширити своє «портфоліо» за межі Близького Сходу, аби відкрити додатковий канал переговорів із росіянами. Американський президент довіряє спецпредставникові, із яким товаришує з 1980-х років. На думку Трампа, Віткофф має необхідні навички ведення переговорів, щоб допомогти покласти край війні в Україні.

Поточні повноваження спецпредставника щодо цього питання залишаються незрозумілими. Віткофф провів прямі переговори з близькими союзниками Путіна перед візитом до Москви. Він також обговорив Україну зі своїми контактами у Саудівській Аравії та Катарі. Як відомо, каїни Перської затоки давно прагнуть зіграти роль посередників для припинення війни.