Але осінь 2026 року добре показала: стійкість не гарантується віддаленістю від бойових дій. Вона вибудовується спільними зусиллями на системній основі.

Чернівецьку область звично сприймають як один із відносно безпечних тилових регіонів України. Розташована на південному заході, область межує з Румунією та Молдовою, приймає десятки тисяч внутрішньо переміщених людей і є важливим маршрутом між Україною та Європейським Союзом.

Стійкість як взаємозалежність систем

Головним інфраструктурним викликом вересня стала вода. Цьогоріч Чернівецька область пережила одне з найсерйозніших маловодь Дністра за роки спостережень. У середині вересня приплив до Дністровського водосховища становив лише 11-12% від норми. Як наслідок, у Новодністровську воду близько двох тижнів подавали кілька разів на день, доки не розконсервували свердловину. У Чернівцях понад тиждень із 24 вересня частина міста отримувала воду вранці та ввечері – загалом вісім годин на добу.

Фото: Чернівецький гідрометцентр Дністер

У жовтні до природного ризику додався воєнний ризик. Після атаки на енергетичний об’єкт 26 жовтня частина Чернівців знову зіткнулася з перебоями у водопостачанні – цього разу через знеструмлення. До цього додалися інфраструктурні виклики – зупинка тролейбусів та перебої з транспортом. Мобільний зв’язок вдалося забезпечити завдяки переходу на резервне живлення частини базових станцій.

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Тож одним із важливих уроків осені для Буковини стало чітке розуміння взаємозалежності систем. Стійкість регіону залежить від того, наскільки добре працюють базові системи – вода, енергетика, укриття, житло, соціальні послуги, – і наскільки люди довіряють рішенням влади.

Особливо важливим це є в умовах підготовки до зими, адже стійкість у воєнну зиму – це не просто «мати генератор». Це насамперед означає бути готовим підтримувати ефективну роботу кількох взаємозалежних систем одночасно. І тут основна відповідальність лежить на органах влади та місцевого самоврядування. До зими область підійшла достатньо підготовленою. За оприлюдненими даними, на початку жовтня готовність до опалювального сезону оцінювали у 96,7%. Підприємства ЖКГ накопичили запас палива для котелень орієнтовно на 14 діб. Об’єкти тепло- та водопостачання забезпечені резервним живленням, а у Чернівцях працюють чотири когенераційні установки загальною потужністю 4,6 МВт.

Укриття: стійкість не може існувати лише у звітності

Для тилового регіону є спокуса відкладати безпекові проблеми, які здаються менш нагальними, ніж у прифронтових областях. Укриття – яскрава ілюстрація ризиків, пов’язаних із подібним підходом. Зростання кількості повітряних атак на регіон актуалізовує питання щодо наявності та стану укриттів. У вересні «Молодий буковинець» отримав відповідь від Чернівецької міської ради на свій запит щодо освоєння коштів, передбачених на ремонт укриттів та сховищ у Чернівцях. Із 41,5 млн грн, передбачених на 2026 рік, використали лише 2,5%. На укриття у житлових будинках було закладено майже 6 млн грн, але на момент публікації жодних робіт виконано не було, хоча рішення було ухвалено ще у грудні 2025 року. Міський голова Роман Клічук пояснив затримку тривалістю закупівель та відсутністю пропозицій від підрядників на частину тендерів.

Ще показовіший кейс – Красноїльський ліцей. Під час перевірки Офісу омбудсмана у 2025 році з’ясувалося, що укриття «значилося лише в документах». У 2026-му році відбувся повторний візит, який засвідчив: вимоги омбудсмана так і не виконали, а інформація, надана громадою, не відповідала дійсності. Лише реагування обласного управління ДСНС допомогло 637 учням та працівникам ліцею отримати доступ до облаштованого укриття. Посадовців громади притягнуто до відповідальності. Цей випадок важливий не лише з огляду на ситуацію в одному конкретному ліцеї. Він демонструє, наскільки великим може бути розрив між формальною готовністю та реальною спроможністю системи. На жаль, у тилових регіонах його можуть і не помітити аж до першої кризи.

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ВПО: просто прийняти людей недостатньо

Чернівецька область залишається одним із тих регіонів, які прийняли значну кількість внутрішньо переміщених людей: у вересні тут було зареєстровано понад 72 тисячі ВПО. Водночас спостерігаємо виклики у житловому фонді для ВПО. За даними ОВА, наданими на запит видання «Коментарі», у вересні з 3038 місць у 60 офіційних місцях тимчасового проживання вільними залишалися лише шість. Однак уже восени область почала розширювати цей житловий резерв. Понад 57 млн грн державної субвенції було розподілено між п’ятьма громадами – Мамаївською, Недобоївською, Вижницькою, Сокирянською та Новодністровською – на реконструкцію та капітальний ремонт житлових приміщень, що повинно дати ще 156 місць.

Водночас забезпечення житлом вирішує лише частину проблеми. Інша частина – працевлаштування — для багатьох залишається відкритою. За даними обласного центру зайнятості, за січень-липень до нього звернулися 1093 переселенці, а роботу знайшли 304. Висновок очевидний: інтегрувати людину в громаду й забезпечити її роботою значно складніше, ніж просто розмістити її.

Фото: Молодий буковинець Нове житло для ВПО на Буковині

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Але є і зрушення інституційного порядку. 14 громад області оновили статути: тепер у них зафіксовано, що переселенці, які фактично проживають у громаді і мають відповідне підтвердження, є її жителями, а отже, можуть користуватися інструментами місцевої демократії: від участі у громадських слуханнях до місцевих ініціатив та публічних консультацій. Це питання постало ще з початком російської війни проти України у 2014 році, і тепер, принаймні в цих громадах, є правова рамка, яка закріплює: переселенець – повноцінний учасник громади, а не просто отримувач допомоги.

Фото: Молодий буковинець Внутрішньо переміщені особи на церемонії вручення ключів від житла

Кордон – ресурс розвитку і водночас нова вразливість

Прикордонне розташування – одна із головних стратегічних переваг Чернівецької області. У вересні 2026 року область стала одним із восьми пілотних регіонів програми Region Ready, метою якої є підготовка українських регіонів до роботи за підходами регіональної політики Європейського Союзу.

У жовтні обласна влада продовжила системну співпрацю з румунськими повітами. З повітом Бузеу, новим партнером області, були обговорені спільні проєкти та розвиток індустріальних парків. З Ботошанським повітом – новий пункт пропуску між українською Мамалигою та румунським населеним пунктом Дарабань. А вже 9 листопада у Бухаресті на Rebuilding Ukraine Forum 2026 Чернівецька ОВА підписала угоду про співпрацю з Повітовою радою Нямц.

Транскордонна співпраця відкриває нові економічні можливості для обох сторін. За дев’ять місяців поточного року через Чернівецьку митницю імпортували товарів на понад 1,4 млрд доларів. Експорт склав майже 332 млн доларів. Головним напрямком експорту залишається ЄС.

Окрім зовнішніх партнерств, маємо внутрішньоукраїнську динаміку. В умовах війни та російського терору область продовжує приймати бізнес із інших регіонів. У вересні тут працювали 82 релоковані підприємства, 43 із них перереєструвалися і сплачують податки на Буковині. Проте як і з переселенцями, релокація – лише перший крок. Відносна безпечність регіону не гарантує бізнесу умов для роботи: виробництво залежить від ринку праці, приміщень, логістики тощо. Про це говорять і самі підприємці: найбільше їм бракує працівників, є складнощі з пошуком великих приміщень, а логістика дедалі більше ускладнюється.

І тут виникає парадокс: те, що робить Чернівецьку область сильнішою, – насамперед близькість до ЄС та прикордонний статус, – одночасно стає зоною ризику. Атака ударних безпілотників 24 вересня показала це дуже наочно: ціллю були, зокрема, міжнародні пункти пропуску на кордоні з Румунією та Молдовою, і всі пункти пропуску кілька годин не працювали. Тож для області питання кордону – це насамперед питання його захисту, а разом із тим – і його стійкості до зовнішніх загроз.

Фото: Молодий буковинець Релоковане підприємство

Багатоетнічність: згуртованість будується не на відсутності відмінностей

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Буковина залишається одним із найрізноманітніших регіонів України. Відома світові феноменом «буковинської толерантності», Чернівецька область наочно демонструє важливість виваженого підходу до міжнаціональних питань, зокрема у сфері освіти. В області 331 заклад загальної середньої освіти. З них 63 мають навчання румунською мовою – повністю або частково. 13 жовтня набув чинності Закон №5008-ІХ, який розширює освітні права національних меншин і корінних народів. Для області цей закон має абсолютно практичне значення, адже забезпечення прав національних меншин на освіту – одне із наріжних каменів європейської інтеграції України.

Однак є й питання щодо права на навчання державною мовою. Так, у Герцаївській громаді, де 11 із 12 шкіл румуномовні, єдиний україномовний ліцей можуть з 2027 року понизити у статусі до гімназії. У вересні батьки, учні та вчителі ліцею звернулися до громади та ОВА з метою збереження ліцею. Зрештою, 12 листопада міська рада ухвалила рішення створити на базі Герцаївського ліцею №1 ліцей із художньо-естетичним напрямком та українською мовою навчання.

Фото: Суспільне.Чернівці Ліцей на Буковині

У цьому й полягає специфіка Буковини. Згуртованість тут означає не стирання відмінностей між спільнотами, а створення правил, за яких права меншини й роль державної мови не сприймаються як взаємовиключні.

Від послуг ветеранам – до участі ветеранів у рішеннях

Ветеранська спільнота краю дедалі чіткіше заявляє не лише про потребу в послугах, а й про право впливати на ухвалення рішень. Наприкінці жовтня керівник обласного «Ветеран Хабу» Олександр Кошовий запропонував створити обласну раду ветеранів із представниками всіх 52 громад. Основна ідея – потреби ветеранів повинні враховуватися не постфактум, а безпосередньо під час ухвалення рішень. Він також говорив про важливість посилення роботи у напрямку професійного супроводу ветеранів від моменту повернення зі служби до облаштування цивільного життя, нестачу місць у реабілітаційних центрах та складний доступ до лікарів.

Фото: Суспільне Чернівці Приміщення «Ветеран Хабу» у Чернівцях

Одночасно розвивається й інфраструктура для ветеранів: у Чернівцях оголосили тендер на будівництво ветеранського реабілітаційного центру вартістю понад 109,7 млн грн. Обласна рада ухвалила рішення приєднати обласний госпіталь ветеранів війни до лікарні швидкої медичної допомоги, у структурі якої працюватиме Центр ветеранів війни.

Таким чином, ветеранська політика поступово перестає бути лише набором соціальних послуг. Вона стає питанням представництва, участі та того, наскільки громада готова перебудовувати свої інституції під суспільство, яке змінює війна.

Найскладніший ресурс – довіра

Волонтерство на Буковині залишається сильним: громади збирають кошти для війська, діють громадські організації та місцеві ініціативи, допомагають міжнародні партнери. Спільнодія в краї – це не просто слова: за нею стоять віра і довіра. Тому особливо чутливими стають теми, де справедливість ставиться під сумнів. Одна з них – мобілізація.

У вересні колишньому керівнику одного з районних ТЦК повідомили про підозру: за даними слідства, він 631 раз вносив до реєстру «Оберіг» недостовірні відомості, щоб завищити показники мобілізації. А в жовтні за матеріалами ДБР підозру отримали начальник відділу районного ТЦК, четверо військовослужбовців і правоохоронець – у катуванні, незаконному позбавленні волі та одержанні неправомірної вигоди. Обласний ТЦК заявив про сприяння слідству та необхідність очищення системи від порушень.

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Для суспільної стійкості тут важливий не лише конкретний кримінальний процес. Важливе відчуття справедливості та прозорості правил. І тут вирішальною є реакція ТЦК та органів влади. Коли війна триває роками, суспільство здатне приймати дуже складні рішення. Але для цього люди повинні бачити, що правила зрозумілі, однакові для всіх і що порушення не приховують.

В умовах активної інформаційної війни росії проти усього українського це має ще й безпекове значення: там, де інституції мовчать, інформаційний простір заповнює ворожа дезінформація. Тож прозорість – не другорядна ознака хорошого управління. Це частина нашої стійкості.

Тил – це не територія без проблем

Осінь 2026 року на Буковині показала, що тил має власні вразливості. Але всі ці вразливості зводяться до одного – довіри. У мирний час її можна підтримувати обіцянками, звітами, стратегіями. Але під час війни довіра перевіряється інакше: щоразу, коли зникає світло, вода чи зв’язок, люди бачать, чи працює і як працює система насправді.

Кожна така криза – це момент верифікації. Інституції або підтверджують свою спроможність – швидкою реакцією, зрозумілими поясненнями, відкритістю щодо помилок, або втрачають кредит довіри, який потім доводиться відновлювати роками. Тому стійкість Буковини визначається не тим, наскільки вона далека від фронту, а тим, чи довіряють люди системі, коли звичний порядок раптом ламається. І ця довіра формується не на папері, а у наших надзвичайних обставинах, у війні, яка не знає географії.

Автор: Наталія Нечаєва-Юрійчук, регіональна координаторка Національної платформи стійкості та згуртованості у Чернівецькій області