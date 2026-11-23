Росіяни досі воюють за радянськими підручниками Другої світової, намагаючись брати українські підрозділи у «котли». Влітку ворог спробував провернути цей трюк на північному сході Харківщини в межах операції «Медвежий угол» — і навіть встиг відзвітувати Путіну про «перемогу». Натомість Сили оборони відповіли асиметричним контрударом «Ведмежий капкан» , який не лише зняв загрозу оточення, а й повернув під контроль України 204 км² території.

Наш противник залишається прихильником радянської військової школи, яка в часи Другої світової війни створила і провела десятки операцій на оточення і тому механіка таких дій добре розроблена.

Точної цифри кількості проведених операцій такого типу немає, бо поняття «операція на оточення» охоплює як великі стратегічні (фронтові та за участю декількох фронтів), так і менші за масштабом і розмахом. Лише впродовж 1944 р. Радянська армія провела близько 15 таких операцій. У 1944-1945 рр. з 32 великих наступальних операцій у 24 випадках застосовувалося оточення (часто силами кількох фронтів). Оточення стало однією з основних форм оперативного мистецтва Радянської Армії після Сталінграда.

Фото: cdn.thinglink.me/ Радянські бійці йдуть в атаку на вулицях Сталінграда

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Найбільш успішними та значущими стали операції «Уран» та «Кільце» у листопаді 1942 – лютому 1943 (Сталінград. Оточено 22 дивізії 6-ї армії фельдмаршала Паулюса та частини 4-ї танкової армії. Операція залишається хрестоматійним прикладом подвійного оточення), Острогозько-Россошанська (січень 1943. Оточені 13 дивізій, які були розгромлені за дев’ять діб), Воронезько-Касторненська (січень-лютий 1943. Оточені дев’ять дивізій), Корсунь-Шевченківська (січень-лютий 1944. Оточені десять дивізій та одна бригада), операція «Багратіон» (Білоруська стратегічна наступальна операція, червень-серпень 1944. Кілька великих «котлів» – Вітебський (п’ять дивізій), Бобруйський (шість дивізій), Мінський (близько 20 дивізій, фактично знищена група армій «Центр»), Львівсько-Сандомирська (липень 1944, Бродівський котел, під Бродами оточені вісім дивізій, зокрема дивізія «Галичина»), Яссько-Кишинівська (серпень 1944. Оточені 18 дивізій групи армій «Південна Україна», яка була майже повністю знищена за кілька днів. Прямий наслідок – вихід з війни Румунії і Болгарії, швидке просування Радянської армії на Балкани), Будапештська (кінець 1944 – лютий 1945. Тривале оточення впродовж майже 50 діб великих сил противника у Будапешті), Східно-Прусська (1945. Кілька великих оточень – Гейльсберзький укріпрайон, Земландський півострів, Кенігсберг, у котлах опинилися близько 32 дивізій).

Світовими зразками оперативного мистецтва досі вважаються Сталінградська, Білоруська і Яссько-Кишинівська операції.

Тому не дивно, що росіяни раз за разом намагаються використовувати ці шпаргалки і на українських теренах.

29 червня цього року угруповання військ противника «Север» силами 18-ї та 71-ї дивізій прорвало державний кордон в районі села Артільне (Вільхуватська громада Куп’янського району Харківської області. Йому вдалося просунутися на 12-15 км вглиб української території в напрямку Приколотного. Одночасно ворог намагався прорватися з заходу, від Вовчанська, в напрямку Білого Колодязя, де мав просування на 15-20 км. Метою було зімкнути «клешні» біля Приколотного та відрізати тактичну групу Сил оборони (близько десяти батальйонів, до 2000 бійців, що є оцінками противника. Насправді не факт, що там стільки наших військ взагалі було).

Фото: змі окупантів Армія окупантів

У липні-серпні 18-а та 71-а дивізії ворога наступали назустріч одна одній. Точилися бої біля Артільного, Устинівки, Івашкиного, Шев’яківки. Противник мав просування. Ворог брехав натхненно і регулярно, щось оголошував про захоплення Білого Колодязя, але 16-й армійський корпус Сил оборони вперто оборонявся та мав на увазі цей інформаційний вітер. Наші тримали Білий Колодязь, стримуючи ворога на рубежі за 8-13 км від поселення. Особливо сподобався російський ШІ-фейк про «прапоровтикача», зріст котрого, судячи з тіні, яку він відкидав, був десь метрів шість.

Приблизно 30 серпня ГШ противника повідомив про «оточення украинской группировки северо-восточнее Приколотного). В 16-му корпусі посміялися і продовжили воювати по-дорослому. Трохи згодом той же ГШ ЗС РФ повідомив про «ліквідацію котла», «звільнення 28 населених пунктів и 461 км² території», «знищення 1810 українських військовослужбовців». 16 жовтня два веселі камікадзе, командувач УВ противника «Север» генерал Євгеній Нікіфоров і НГШ генерал Валерій Герасімов, доповіли Путіну про цей «успіх» та завершення формування «зони безпеки» глибиною до 30 км.

Тим часом українські аналітики бачили в цих діях класичну спробу створити «котел» ударом по напрямках, що сходяться, зі сходу від Артільного та заходу від Вовчанська через Білий Колодязь з метою розгрому української тактичної групи у прикордонні на північному сході Харківщини для розширення буферної зони.

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Звісно, що жодного повноцінного оточення не було, хоча обстановка загострювалася до критичної, шляхи постачання Сил оборони не перерізалися повністю. Українські контратаки зупинили просування та частково відрізали російські «клини».

Фото: Міністерство оборони РФ Згідно міноборони РФ таким був хід операції ‘Ведмежий кут’, армії рф нібито вдалось захопити 461 кв. км території та 28 населених пунктів на Харківщині

Вся ця метушня на північному сході Харківської області у противника називали «операцією «Медвежий угол».

Але не лише Господь має виняткове почуття гумору. Українські офіцери з підрозділів по вертикалі G3 (управління операціями) також мають. І днями ми почули про операцію «Ведмежий капкан», проведену частинами Сил оборони.

Одразу розставимо крапки там, де їм слід бути. Термін «операція» у військовому мистецтві несе цілком конкретний сенс і цей термін має відповідати чітко сформульованим умовам. У випадку з «Ведмежим капканом» ми маємо справу з контрударом з певними припущеннями (не дотягує за розмахом, адже проводився на ділянці 10 на 15 км, що відповідає наступу бригади, а не операції, яка починається з корпусу). Тому під словом «операція» ми розуміємо тут комплекс дій, проведених українськими військами, а не те, що написано у підручнику.

475-й окремий штурмовий полк CODE 9.2 (командир – підполковник Олександр Настенко, позивний «Флінт»), посилений підрозділами 120-го окремого розвідувального полку, в районі села Вільхуватка та прилеглих населених пунктів у вересні-жовтні провів операцію з метою зриву російського плану оточення українських підрозділів і ліквідації плацдарму, який війська противника сформували влітку.

Фото: скрин відео Youtube CODE 9.2 підполковник Олександр Настенко, позивний «Флінт»

Фото: скрин відео Youtube CODE 9.2

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Для опису подій скористаємось висновками французького OSINT-аналітика Клемана Молена.

План передбачав відрізати праву «клешню» російського угруповання (виступ біля Вільхуватки) і не допустити змикання кліщів. Підполковник Настенко виконав цікавий тактичний маневр для відволікання уваги ворога від напрямку головного удару, для чого скористався алергією ворожих командирів на американські танки Abrams: один М1 та один Т-80 (хто там у пилюці та гарячці бою розбере скільки «Абрамсів» суне?!) зайшли центральною дорогою у Вільхуватку і відкрили вогонь прямою наводкою по укриттях, де ховалася ворожа піхота. Переляк був чималий. Полетіли доповіді про початок бою масштабу «Прохорівка 2.0» і верхні штаби сприйняли цей шухер, як напрямок головного удару. А що треба робити в такому випадку? Аж ніяк не дорозвідку, а одразу перекидати резерви. Наскільки відомо, наші танки з екіпажами із бою вийшли без суттєвих втрат.

Фото: скрин відео Youtube CODE 9.2 Українська техніка під час відволікаючого маневру операції 'Ведмежий капкан'

Фото: скрин відео Youtube CODE 9.2 Операція 'Ведмежий капкан'

Фото: скрин відео Youtube CODE 9.2 Операція 'Ведмежий капкан'

Резерви прибули та зайняли вихідне положення. Саме цього моменту і чекали наші пташники. Вони масовано атакували дронами скупчення живої сили, яка перебувала у самому вразливому стані – розгорталася, позиції операторів БПЛА і логістику. Щоб на тому боці кордону не сильно їздили в напрямку України, наша артилерія дистанційно замінувала шляхи в напрямку до наших сил на глибину до 30 км, заблокувавши в такий спосіб підхід резервів з глибини РФ.

І лише після цього штурмовий полк почав робити свою головну роботу за призначенням – штурмувати. Його штурмові групи просувалися з двох флангів, обходячи Вільхуватку та оточуючи російські підрозділи й одночасно відрізаючи їх від основних сил. Капкан захлопнувся. Далі штурмовики почали систематичну зачистку населених пунктів.

Фото: скрин відео Youtube CODE 9.2

Фото: скрин відео Youtube CODE 9.2 Операція 'Ведмежий капкан'

Фото: скрин відео Youtube CODE 9.2

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Фото: скрин відео Youtube CODE 9.2 Операція 'Ведмежий капкан'

Пан Молен виділяє декілька етапів операції:

Масовані вогневі удари (зокрема бомбардувальниками Vampire) та мінування логістичних шляхів.

Удари по логістиці FPV-дронами та дронами middle strike. Між іншим, було застосовано близько 18 FP-2 (від Fire Point) для знищення командних пунктів, тилових баз і скупчень живої сили.

Удавана атака: два танки з протидроновими «мангалами», яких супроводжували FPV/Vampire/Mavic, для атаки «в лоба» російських позицій у Вільхуватці.

Обхід Вільхуватки та скованих боєм в селі сил противника, штурмовими групами з флангів з виходом в тил противника.

Повне відрізання логістики, знищення живої сили ворога, яка намагалася відходити.

Зачистка зон інфільтрації ворога.

Операція тривала близько трьох тижнів. Станом на кінець листопада звільнені 14 населених пунктів (Комісарове, Широке, Чорне, Нефедівка, Шевяківка, Водяне, Довгеньке, Зарубінка, Устинівка, Івашкіне, Аніскіне, Вільхуватка, Довжанка, Чугунівка та інші), повернуто під контроль України 204 км² національної території, знищено близько 900 військовослужбовців противника, майже 460 одиниць техніки, склади боєприпасів, позиції підрозділів РЕБ, пункти управління БПЛА тощо, загроза оточення українських підрозділів знята, обстановка стабілізована. Виконано сім повітряних евакуацій дронами поранених із району бойових дій.

Фото: скрин відео Youtube CODE 9.2 Операція 'Ведмежий капкан'

Фото: скрин відео Youtube CODE 9.2 Операція 'Ведмежий капкан'

Фото: скрин відео Youtube CODE 9.2

Три важливі нотатки:

плануванням операції займався центр мультидоменних операцій «Фаланга» зі складу КП Угруповання об’єднаних сил. Що за «Фаланга» – поки не до кінця зрозуміло, як і сенс терміну «мультидоменний», так оперативні підрозділи штабів працювали принаймні з 2019 року, але це, безумовно, новий погляд на оперативне планування і, швидше за все, спроба вивести на більш високий рівень цей процес в контексті комплексності застосування наявних сил і засобів і узгодженості їх дій в інформаційному просторі;

операція готувалася в режимі повної інформаційної тиші, що після «Вівальді» стає реально діючим стандартом роботи командних пунктів;