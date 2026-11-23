Такі БпЛА застосували під час нещодавніх ударів Сил оборони України по Керченському мосту, зазначили у компанії

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Українська оборонна компанія MICH Drones розгорнула власне виробництво двигунів для далекобійних ударних безпілотників MICH 2000. Про це компанія повідомила у соціальних мережах.

«Команда MICH розвиває напрям поршневих та імпелерних двигунів, поєднуючи власні виробничі потужності, інженерну експертизу та розробки R&D», — зазначили в компанії.

Окрім виробництва двигунів, протягом останніх років компанія розвивала й інші напрями локалізації. Зокрема, компанія об'єднала виробництва, що виготовляють фюзеляжі, бойові частини, плати ініціації, ракетні прискорювачі та паливо до них.

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У компанії MICH повідомила, що безпілотники MICH 2000 використали під час ударів по Кримському мосту. Вночі 16 листопада Сили оборони України атакували Кримський міст, внаслідок чого рух перекривали на кілька годин. Унаслідок ударів в ніч проти 17 листопада було пошкоджено залізничне полотно, а автомобільний проліт завдовжки понад 270 метрів обвалився.

Як повідомляє видання «Оборонка», MICH 2000 — український далекобійний ударний безпілотник, призначений для ураження цілей на значній відстані. Його розробка розпочалася наприкінці 2023 року, а перші випробувальні польоти відбулися влітку 2024-го. Перше бойове застосування зафіксували в жовтні того самого року.

За оприлюдненими характеристиками, безпілотник має заявлену максимальну дальність польоту до 2000 км і може нести бойову частину масою від 25 до 60 кг. Загалом виробник пропонує вісім варіантів конфігурації платформи.

Залежно від поставленого завдання можна змінювати масу бойової частини, об'єм паливного бака, передбачати систему донаведення та обирати тип зв'язку. Серед доступних варіантів — аналоговий, цифровий зв'язок і супутниковий канал Starlink.

Безпілотники MICH 2000 використовують бійці Центру спеціальних операцій СБУ «Альфа». За інформацією виробника, станом на серпень 2026 року його виробничі потужності дозволяли випускати близько 6000 таких дронів на рік.