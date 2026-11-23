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Сьогодні, 23 листопада, російська армія атакувала Лозову у Харківській області. Постраждали одинадцять людей, стало відомо о 12:47.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

За оновленими даними, кількість постраждалих у Лозовій зросла до 11 людей. Поранень зазнали чоловіки 20, 60 і 70 років. У них діагностували неважкі травми, госпіталізації на потребували.

Також на місці отримали допомогу медиків ще 8 людей із гострою реакцією на стрес.

"Наразі відомо про трьох постраждалих. Їм надається медична допомога", - розповів Синєгубов раніше.

Попередньо, внаслідок удару сталося загоряння квартири, 4 легкових і вантажного автомобілів. Підрозділи ДСНС усувають наслідки обстрілу.