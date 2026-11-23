Російський корвет “Меркурій” поблизу берегів Лівії потопили українські морські безпілотники.

Це підтвердив президент України Володимир Зеленський, повідомивши про успішну спецоперацію Служби безпеки України та Сил оборони.

За словами президента, для виконання завдань українські військові задіяли сім українських морських дронів.

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“Попри всі намагання ворога протидіяти був затоплений російський корвет “Меркурій”, і це один із найновіших їхніх кораблів, його прийняли на озброєння вже у час повномасштабної війни у 2023 році”, – зазначив Зеленський.

Разом із судном було знищено і палубний бойовий вертоліт Ка-27.

Другою ціллю операції став російський суховантаж “MV ANGARA”, який Росія використовувала для транспортування озброєння. За словами президента, судно успішно уражено.

Подробиці операції

У СБУ повідомили, що обидва судна були законними військовими цілями для України, оскільки безпосередньо працювали на воєнні спроможності РФ.

Для проведення операції було задіяно 7 безекіпажних катерів українського виробництва, які доправили на визначену локацію та спустили на воду із так званого "материнського судна". Незважаючи на спроби противника знищити українські дрони з повітря, води й суходолу, безекіпажні катери Служби безпеки досягли мети: виявили та уразили відповідні цілі.

Унаслідок атаки знищено російський багатоцільовий корвет "Меркурій" (бортовий номер 734) проєкту 20380. Не допомогло навіть те, що судно сховалося в порту. Корабель входив до складу ВМФ рф і був приписаний до Чорноморського флоту країни-агресора. Його прийняли на озброєння у 2023 році. На борту корвета перебував багатофункціональний вертоліт Ка-27, який також пішов на дно.

Другою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA (IMO 9179842), який використовувався для забезпечення військової логістики рф, зокрема в межах так званого "Сирійського" та "Лівійського експресу".