У Святошинському районі уламки впали на території навчальних закладів.

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Зранку 23 листопада у двох районах Києва впали уламки дронів. У Святошинському районі – на території навчальних закладів, в Подільському - на склад.

Про це написав мер міста Віталій Кличко.

Спочатку у Подільському районі падіння уламків БпЛА на складську будівлю, там обійшлося без загоряння.

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Згодом у Святошинському районі уламки впали на територію навчального закладу, там теж пожежі немає.

За іншою адресою теж зафіксували падіння уламків БпЛА на територію ще одного навчального закладу.

Екстрені служби прямують на місце.