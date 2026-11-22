Зеленський також зауважив, що українська сторона розглядає відносини з ЄС як одну з необхідних гарантій безпеки.

Україна має вийти на новий рівень оборонної співпраці з партнерами.

Як повідомив у вечірньому відеозверненні 22 листопада президент Володимир Зеленський, наступного тижня очікують результатів щодо підтримки нашої держави.

«Тиждень наступний має бути результативний для підтримки України. Будуть зустрічі міністра оборони України з партнерами. Готуємо фактично новий рівень нашої оборонної співпраці з партнерами. Заплановані важливі кроки із сусідами в Євросоюзі, щоб Україна, попри всю цю російську війну, могла наближати свою європейську інтеграцію, виконання домовленостей, щоб у України було справжнє, повноцінне європейське майбутнє», - сказав Зеленський.

Президент додав, що українська сторона розглядає відносини з ЄС «як одну з необхідних гарантій безпеки для всіх нас, для України, для українців».