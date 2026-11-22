Сьогодні, 22 листопада, росіяни вдарили авіабомбою по дільниці газової служби на Дніпропетровщині. Поранений працівник.
Про це повідомили у Нафтогазі.
Там зазначили, що поранено працівника Групи Нафтогаз, він перебуває в лікарні. Ще двоє людей дістали контузії.
"Росія цілеспрямовано б’є по людях, які щодня забезпечують газом і теплом прифронтові громади. Наші люди працюють під постійною небезпекою. Вони продовжують робити свою справу, бо від них залежить тепло в домівках», - зауважив в.о. голови правління Групи Нафтогаз Сергій Федоренко.
Крім того, росіяни атакували дві АЗС Укрнафти в Запорізькій області.
Протягом останніх днів ворог неодноразово обстрілював газовиків, службовий транспорт та об’єкти газової інфраструктури.