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Сьогодні, 22 листопада, росіяни вдарили авіабомбою по дільниці газової служби на Дніпропетровщині. Поранений працівник.

Про це повідомили у Нафтогазі.

Там зазначили, що поранено працівника Групи Нафтогаз, він перебуває в лікарні. Ще двоє людей дістали контузії.

"Росія цілеспрямовано б’є по людях, які щодня забезпечують газом і теплом прифронтові громади. Наші люди працюють під постійною небезпекою. Вони продовжують робити свою справу, бо від них залежить тепло в домівках», - зауважив в.о. голови правління Групи Нафтогаз Сергій Федоренко.

Крім того, росіяни атакували дві АЗС Укрнафти в Запорізькій області.

Протягом останніх днів ворог неодноразово обстрілював газовиків, службовий транспорт та об’єкти газової інфраструктури.