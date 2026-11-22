Російські війська атакували дроном Салтівський район Харкова. Безпілотник влучив у дах дев’ятиповерхового житлового будинку.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок атаки 50-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають їй необхідну допомогу.
На місці працюють екстрені служби, які перевели роботу в посилений режим.
- У Сумській області внаслідок вибуху російського безпілотника загинув 14-річний хлопець. Трагедія сталася сьогодні вранці у Новослобідській громаді.