На місці працюють екстрені служби, які перевели роботу в посилений режим.

Унаслідок атаки 50-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають їй необхідну допомогу.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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