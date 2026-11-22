Фейкове відео містить твердження про нібито причетність 43 українських компаній до відмивання викрадених коштів із криптобіржі Binance.

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У мережі поширюють фейкове відео про нібито відмивання $1,6 млрд викрадених із криптовалютної біржі Binance коштів через українські компанії, пов’язані з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Автори фейку стверджують, що блокчейн-аналітики нібито відстежили рух викрадених активів до 43 українських компаній, 27 з яких буцімто пов’язані з Офісом президента.

Однак ці дані сфальсифіковані. Пропагандисти використали реальний факт кібератаки на Binance наприкінці жовтня, але вигадали інформацію про подальший рух коштів. Жодних підтверджень так званого українського сліду немає ані від офіційних регуляторів, ані правоохоронців, ані авторитетних блокчейн-дослідників.

Першоджерелом дезінформації є «Фонд боротьби з несправедливістю» – російська структура, створена засновником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Організація систематично поширює фейки, спрямовані на західну аудиторію.

Центр протидії дезінформації закликає не довіряти непідтвердженим повідомленням і не поширювати пропагандистські матеріали.