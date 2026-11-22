Унаслідок ударів пошкоджень зазнали складська й адміністративні будівлі у двох селах, а також автомобіль.

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Російські ударні безпілотники протягом минулої доби атакували Миколаївську область. Унаслідок обстрілів пошкоджено кілька будівель та автомобіль.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, у селі Галицинове пошкоджено складську та адміністративну будівлі. У селі Рибаківка зазнала пошкоджень адміністративна будівля рекреаційного закладу.

Також у селі Себине пошкоджено автомобіль.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.