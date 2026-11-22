Російські ударні безпілотники протягом минулої доби атакували Миколаївську область. Унаслідок обстрілів пошкоджено кілька будівель та автомобіль.
Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
За його словами, у селі Галицинове пошкоджено складську та адміністративну будівлі. У селі Рибаківка зазнала пошкоджень адміністративна будівля рекреаційного закладу.
Також у селі Себине пошкоджено автомобіль.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
- У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області внаслідок російського удару виникла пожежа на території приватного деревообробного підприємства.