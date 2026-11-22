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Упродовж минулої доби російські війська здійснили 40 обстрілів по 19 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумської області. Внаслідок атак постраждали дев’ятеро цивільних.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Зокрема, у Кролевецькій громаді внаслідок удару безпілотника поранення та травми отримали 37-річна жінка і чоловіки віком 40, 44 та 19 років.

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У Середино-Будській громаді через атаки ворожих дронів поранено 73-річного чоловіка, ще один чоловік віком 45 років та жінки віком 22 і 45 років дістали травми.

У Глухівській громаді внаслідок удару безпілотника травмовано 26-річного чоловіка.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах. Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Кролевецькій громаді постраждали нежитлові приміщення, пошта та багатоквартирні будинки. У Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирні й приватний житлові будинки, нежитлові приміщення та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У Середино-Будській громаді пошкоджено та зруйновано приватні будинки й об’єкти цивільної інфраструктури.

За добу повітряна тривога на Сумщині тривала 20 годин 33 хвилини.