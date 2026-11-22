За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 2310 російських окупантів. Загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 637 170 осіб.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Також українські захисники знищили та пошкодили:
- танки — 12 487 (+2);
- бойові броньовані машини — 25 923 (+39);
- артилерійські системи — 52 661 (+66);
- реактивні системи залпового вогню — 2295 (+6);
- засоби протиповітряної оборони — 1767;
- літаки — 452;
- гелікоптери — 356;
- наземні робототехнічні комплекси — 3209 (+6);
- оперативно-тактичні безпілотники — 616 803 (+1392);
- крилаті ракети — 5278;
- кораблі та катери — 35;
- підводні човни — 2;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 178 062 (+243);
- спеціальна техніка — 4925 (+4).
Дані уточнюються.
Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.