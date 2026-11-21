Раніше про можливість досягнення ще одного перемир’я заявила перша леді США.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон прагне розширити домовленості про припинення вогню між Україною та Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

За словами Трампа, перша леді США Меланія Трамп відіграла важливу роль у гуманітарних ініціативах між двома країнами. Він подякував їй за роботу та співпрацю з людьми, залученими до цих зусиль.

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"Тепер ми переходимо до ширшого формату", – сказав президент США.

Він зазначив, що попередні ініціативи передбачали евакуацію людей із міст і населених пунктів, і це, ймовірно, врятувало їм життя.

"Це було перемир’я. Тепер ми зробимо те саме у більшому масштабі", – додав Трамп.

Подробиць щодо можливих домовленостей він не навів.