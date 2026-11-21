Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон прагне розширити домовленості про припинення вогню між Україною та Росією.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.
За словами Трампа, перша леді США Меланія Трамп відіграла важливу роль у гуманітарних ініціативах між двома країнами. Він подякував їй за роботу та співпрацю з людьми, залученими до цих зусиль.
"Тепер ми переходимо до ширшого формату", – сказав президент США.
Він зазначив, що попередні ініціативи передбачали евакуацію людей із міст і населених пунктів, і це, ймовірно, врятувало їм життя.
"Це було перемир’я. Тепер ми зробимо те саме у більшому масштабі", – додав Трамп.
Подробиць щодо можливих домовленостей він не навів.
- Раніше перша леді США Меланія Трамп заявила, що веде переговори з українською та російською сторонами й сподівається на ще одне перемир’я до Різдва. Вона також розповіла про свою участь в гуманітарній операції в Олешках.