Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити «величезний податок» для компаній, які будують центри обробки даних за межами США, оскільки Білий дім прагне зберегти технологічну перевагу над Китаєм у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Financial Times.

«Ми не дозволимо компаніям будувати центри обробки даних в інших країнах, – сказав президент США. – Ми хочемо, щоб вони будували їх тут. А якщо вони не підуть до Техасу чи не підуть до Каліфорнії, то вони підуть до Західної Вірджинії».

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Дональд Трамп заявив, що його зусилля спрямовані на те, щоб перешкодити Китаю стати лідером у сфері ШІ. Раніше він критикував тих, хто виступає проти будівництва центрів обробки даних, кажучи, що вони хочуть опинитися « відсталими та бідними».

Будівництво нових центрів обробки даних є вкрай непопулярним у США, насамперед, через подорожчання електроенергії для спроживачів. І це питання було важливою частиною порядку денного проміжних виборів. Республіканці програли кілька ключових перегонів до Палати представників і Сенату на проміжних виборах кандидатав від Демократичної партії, які виступали проти будівництва таких центрів.

Штат Нью-Йорк запровадив однорічний мораторій на будівництво нових ценнтрів обробки даних, щоб вивчити екологічний та економічний вплив таких об'єктів. Ще 16 штатів також розглядають аналогічні заборонм. На мічцевому рівні щонайменше 100 муніципалітетів уже ухвалили власні заборони.

Наприкінці 2025 року видання The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація президента США пропонувала в якості одного з пунктів мирнного плану будівництво в Україні великого центру обробки даних, який би споживав електроенергію, вироблену на ЗАЕС.