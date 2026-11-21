Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів зазнало другої за осінь атаки хакерів, внаслідок якої знову стався витік конфіденційних даних.

Як пише CNN, зловмисники отримали доступ до загальнонаціональної бази даних кримінальних правопорушень, яка містить інформацію про обвинувачених та засуджених, а також опис слідчих дій, ордери на арешт та обшук тощо.

Нова вразливіть у кіберзахисті ФБР була знайдена на тлі заяв уряду Дональда Трампа, що американцям не варто турбуватися щодо безпеки цифрових даних.

У США упродовж минулих тижнів відбулася низка інцидентів з інформаційними системами та популярними сервісами: не працювали програми таких техногігантів як Apple, Microsoft та Google, а авіаційний трафік зазнав найдовшого з часів терактів 11 вересня режиму зупинки усіх рейсів.

ФБР у вересні не зміг захистити від хакерів персональні дані співробітників. Агенти згодом конфіденційно скаржилися ЗМІ, що керівництво бюро не комунікувало з ними на тему кібератаки і не розповіло, чия інформація опинилася у злочинців, а чию вдалося вберегти від оприлюднення.