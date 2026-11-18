Проблеми спостерігались навіть в найбільш захищених мережах уряду США.

Користувачі пристроїв компанії Apple повідомили про неможливість зайти в застосунки для оплати та хмарного зберігання файлів, а також деякі інші сервіси.

Як пише The Guardian, корпорація з Купертіно визнала наявність проблеми та пояснила її встановленням внутрішнього оновлення, після чого деякі із систем вийшли з ладу. "Яблучні" запевнили, що частина функціоналу вже повернулась, а інші сервіси невдовзі також будуть онлайн.

Разом з Apple збій фіксували і в інших цифрових гігантів, зокрема Google. Не працювали як слід навіть внутрішня система розвідувальної служби США і секретна мережа американської Служби національної безпеки.