14 листопада увечері деякі сервіси Резерв+ можуть не працювати

У суботу, 14 листопада, з 21:00 і до опівночі деякі сервіси Резерв+ не працюватимуть через технічні роботи.

Як повідомили у Міноборони, триватимуть планові технічні роботи в одній із систем, із якими взаємодіє Резерв+. У цей час у застосунку можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Це також може вплинути на інші послуги.

Якщо документ знадобиться увечері, радять зберегти його на телефон завчасно. Для цього на головному екрані Резерв+ потрібно натиснути «+» і вибрати «Завантажити PDF».

Якщо під час робіт документ не оновиться, потрібно спробувати пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно.

Після завершення робіт всі сервіси Резерв+ працюватимуть у звичному режимі.