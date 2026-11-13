Російська супутникова система "Рассвет" відстає від графіка: ГУР розкрило проблеми проєкту

За даними розвідки, Росія вже вивела на орбіту 30 супутників двома партіями.

Росія намагається прискорити розгортання власної низькоорбітальної супутникової системи зв'язку "Рассвет", яку позиціонує як аналог Starlink. Однак проєкт стикається з технологічними та виробничими труднощами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Проблеми в окупантів виникли через залежність від іноземних компонентів, є труднощі з виведенням апаратів на заплановану орбіту та розробкою абонентських терміналів.

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За даними розвідки, Росія вже вивела на орбіту 30 супутників двома партіями: 23 березня та 19 липня 2026 року. Два апарати згодом зійшли з орбіти. Із решти 28 супутників 26 перебувають на висоті близько 500–520 км, хоча проєкт передбачає роботу на висоті 800 км.

Інші апарати продовжують маневри для виходу на цільову орбіту. Третій запуск супутників, запланований на 2026 рік, за попередньою інформацією, скасували або перенесли.

Окупанти планують в 2026 збільшити кількість апаратів на орбіті до 48

До кінця 2026 року росіяни розраховували збільшити супутникове угруповання до 47–48 апаратів. У 2027 році планують вивести ще 240 супутників. Це має забезпечити покриття 94% території Росії зі швидкістю передавання даних до 150 Мбіт/с.

У подальшому масштаби системи хочуть нарощувати: до 2031 року угруповання має налічувати 408 супутників, а до 2035-го – 924.

Кожен супутник важить близько 280 кг, а його розміри становлять 2,7 × 1,8 × 0,6 метра. Однією з ключових технологій системи є міжсупутниковий лазерний зв'язок. Він дозволяє передавати інформацію між апаратами без постійного звернення до наземної інфраструктури.

Росія залежить від китайської електроніки

Росія також працює над створенням терміналів для підключення до супутникового інтернету. У вересні 2026 року завершили випробування моделі "Ультра", яка, за заявами розробників, може забезпечувати швидкість завантаження до 650 Мбіт/с. До кінця року планують виготовити близько тисячі таких пристроїв.

Головний розробник системи – компанія "Бюро 1440". До проєкту залучили 46 російських і три білоруські підприємства. Водночас Росія залежить від китайської електроніки, необхідної для виробництва антен, наземного обладнання та терміналів.

Куратором проєкту є керівник "Роскосмосу" Дмитро Баканов. Раніше він очолював компанію, яка співпрацювала з британською OneWeb. Після початку повномасштабного вторгнення та припинення співпраці з Росією британці вийшли з проєкту. У ГУР припускають, що росіяни могли використати частину технологічних напрацювань OneWeb для створення власної системи.