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Defense Tech

Vyriy Industries модернізувала розвідувальний дрон Sokil: дальність польоту зросла до 260 км

БпЛА уже доступний для замовлення на Brave1 Market та DOT-Chain Defence

Vyriy Industries модернізувала розвідувальний дрон Sokil: дальність польоту зросла до 260 км
Розвідувальний дрон Sokil
Фото: Vyriy Industries

Українська компанія Vyriy Industries представила модернізовану версію розвідувального безпілотника Sokil. В оновленому БпЛА збільшили дальність і тривалість польоту, покращили роботу системи визначення швидкості та додали функцію автоматичного стеження за ціллю. Про це компанія повідомила у соцмережах.

Як повідомили розробники, у новій версії максимальна тривалість польоту дрона зросла з трьох до чотирьох годин. Дальність польоту на одному заряді збільшили зі 195 до 260 км, а радіус зв'язку — з 70 до понад 100 км.

Крім того, Sokil обладнали трубкою Піто з підігрівом. Вона є частиною системи визначення швидкості безпілотника, показники якої пілоти використовують для стабілізації та автоматичного керування. Нововведення має запобігати обледенінню трубки за низьких температур і забезпечувати коректну роботу системи взимку.

Ще одним оновленням стала функція автоматичного утримання цілі. Оператор зможе вибрати об'єкт, після чого камера самостійно стежитиме за ним і утримуватиме його в центрі кадру, зазначили розробники.

У Vyriy Industries також повідомили, що безкоштовно надаватимуть додаткові акумулятори для раніше поставлених комплексів Sokil. Це дозволить збільшити тривалість їхнього польоту до чотирьох годин. Акумулятори отримають усі підрозділи, які вже мають ці безпілотники.

Модернізований Sokil доступний для замовлення на військових маркетплейсах Brave1 Market та DOT-Chain Defence. Вартість одного борта становить 230 тис. грн, а авіаційного комплексу — 1 млн 266 тис. грн. Перші поставки планують у грудні.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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