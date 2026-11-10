Українська система «Плутон» отримала функцію виявлення mesh-модемів російських БпЛА

Українська компанія «Інфозахист» розширила функціональні можливості системи виявлення та попередження про БпЛА «Плутон». Тепер комплекс здатний виявляти mesh-модеми, які російські військові використовують для створення мереж ретрансляції сигналу між безпілотниками. Про це компанія повідомила у соцмережах.

Як розповіли розробники, mesh-модеми почали масово застосовувати для побудови ланцюгів ретрансляції сигналу між російськими БпЛА. Раніше українські фахівці фіксували їх на безпілотниках типів «Гербера», «Шахед»/«Герань», «Молнія» та V2U.

Mesh-мережа — це спосіб побудови бездротової мережі, у якій пристрої можуть не лише отримувати та передавати інформацію, а й ретранслювати її для інших учасників. У такій системі кожен підключений пристрій фактично стає окремим вузлом мережі. У випадку з безпілотниками це означає, що дрон може передавати сигнал від оператора до іншого апарата або через кілька проміжних безпілотників. Таким чином формується ланцюг зв'язку, який не обмежується прямим радіоканалом між оператором і конкретним БпЛА.

Додавання можливості виявлення mesh-модемів до «Плутона» дає змогу розширити перелік сигналів, за якими система може ідентифікувати потенційні повітряні загрози. За словами розробників, це сприятиме своєчаснішому виявленню безпілотників і підвищенню ситуаційної обізнаності користувачів.

Ще одним нововведенням стала можливість віддаленого моніторингу «Плутона» через налаштовану мережу VPN. Завдяки цьому «Плутон» може бути інтегрований у систему дистанційного спостереження та контролю, що дозволяє персоналу працювати поза небезпечною зоною та отримувати необхідну інформацію віддалено.

«Плутон» — система радіоелектронної розвідки (РЕР), призначена для виявлення та попередження про роботу безпілотників. За даними розробників, комплекс має робочий діапазон частот 500–6000 МГц та може виявляти об’єкти на відстані до 70 км. «Плутон» може сканувати діапазон близько 50 разів на секунду та може працювати безперервно до чотирьох годин. Система виявляє сигнал декодуючи канали зв'язку та зіставляючи його із наявною базою.